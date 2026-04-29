Jorge Valdano postuló a un ex-Newell's y bajó a otro para dirigir al poderoso Real Madrid

El campeón del Mundo con Argentina habló de todos los nombres que están en carpeta para asumir en Real Madrid de España y mencionó a dos ex-Newell's

Jorge Valdano, una de las voces más autorizadas del fútbol internacional, se explayó sobre los candidatos para ser designados como nuevo director técnico del poderoso Real Madrid de España. En este sentido se refirió a dos actuales entrenadores de elite, ambos que tuvieron sus inicios como jugadores de Newell's .

Por un lado manifestó cuál sería el principal problema para Lionel Scaloni , pero además propuso a otro argentino para el puesto: Claudio Pochettino . Ambos son formados en Newell's.

El exdelantero campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, con Diego Maradona y el DT Carlos Salvador Bilardo, analizó a los principales postulantes a asumir en el club Merengue.

Según la prensa que cubre el día a día de Real Madrid los principales postulantes al cargo son: José Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps y Lionel Scaloni.

Estos son los primeros nombres que trascendieron como opciones para reemplazar a Álvaro Arbeloa a partir de la próxima temporada, tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

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El pensamiento de Valdano de cada candidato

"Mourinho ya es una página pasada en la entidad y no creo que vaya a volver", expresó Valdano sobre el actual DT del Benfica.

Luego, explicó por qué no ve con buenos ojos tampoco al extécnico de Liverpool: "Klopp necesita un año para hacer un equipo y se me hace difícil pensar que en un club como el Madrid pueda tener un año porque se necesitan resultados antes".

Por otra parte, el exentrenador y futbolista del Merengue dejó en claro que no proyecta a Scaloni en el Madrid. "Es un campeón del mundo y nadie duda de su calidad, pero no tiene experiencia en clubes. Es aventurado pensar que el Madrid vaya a ser su primera experiencia a nivel de club y no sé si sería acertado", aseguró Valdano.

Mauricio Pochettino

Y, a la vez, postuló a otro argentino: Mauricio Pochettino, quien dirigirá a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 que se viene a mitad de año. "Es un entrenador que estuvo dos veces ya muy cerca de venir al Madrid. Y cuando eso sucede es porque es evidente que es un perfil de entrenador que atrae mucho en el club", advirtió Valdano.

En tanto, otro entrenador que se imagina en Real Madrid es Didier Deschamps, quien le pondrá fin a su histórico ciclo en Francia en la próxima Copa del Mundo. "Estamos hablando de un entrenador que es campeón del mundo y puede convenirle al Madrid. Hay que recordar que aquí está Tchouaméni, Camavinga o Mbappé y es un entrenador que los conoce y ha gestionado bien", expresó Valdano sobre otro de los candidatos.