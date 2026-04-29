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Arca confirmó escalas del monotributo y cuotas de mayo: los montos según categoría y actividad

El organismo informó los montos actualizados y fija cuánto debe pagar aquellos que están dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

29 de abril 2026 · 10:54hs
El monto mensual del monotributo está compuesto por el impuesto integrado

El monto mensual del monotributo está compuesto por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) confirmó las escalas y las cuotas del monotributo que estarán vigentes en mayo de 2026. El organismo aplicó la última actualización en febrero y definió los parámetros que rigen para todos los pequeños contribuyentes.

Los topes de facturación y los montos mensuales no registran cambios para el nuevo mes. De este modo, la entidad sostiene los valores que surgen de la actualización semestral basada en la inflación.

La medida impacta en profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos que utilizan el Régimen Simplificado. Conocer estos montos resulta clave para evitar atrasos, intereses y problemas en la facturación.

La actualización anterior incrementó los límites de ingresos brutos y ajustó las cuotas mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos topes determinan si un contribuyente puede permanecer dentro del monotributo o debe pasar al régimen general. Cuando supera el límite de su categoría, debe recategorizarse o cambiar de sistema.

Además de la facturación, ARCA considera otros parámetros como superficie afectada, consumo energético y alquileres. Sin embargo, el ingreso anual funciona como el principal criterio de categorización.

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Escalas de facturación vigentes

Los topes de facturación anual por categoría quedan definidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05

Cuánto se paga de monotributo en mayo

Las cuotas mensuales del monotributo se mantienen sin cambios y varían según la categoría y el tipo de actividad:

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

El monto mensual incluye tres componentes obligatorios: impuesto integrado, aporte jubilatorio al SIPA y obra social.

Arca habilita distintos medios digitales para cumplir con el pago mensual: Volante Electrónico de Pago (VEP), débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, home banking y billeteras virtuales

Para evitar inconvenientes, el organismo recomienda controlar la facturación anual, revisar la categoría de forma periódica y mantener los pagos al día. Llevar un registro ordenado de ingresos facilita el cumplimiento fiscal.

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