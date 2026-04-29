Arca confirmó escalas del monotributo y cuotas de mayo: los montos según categoría y actividad

El organismo informó los montos actualizados y fija cuánto debe pagar aquellos que están dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

El monto mensual del monotributo está compuesto por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) confirmó las escalas y las cuotas del monotributo que estarán vigentes en mayo de 2026 . El organismo aplicó la última actualización en febrero y definió los parámetros que rigen para todos los pequeños contribuyentes.

Los topes de facturación y los montos mensuales no registran cambios para el nuevo mes . De este modo, la entidad sostiene los valores que surgen de la actualización semestral basada en la inflación.

La medida impacta en profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos que utilizan el Régimen Simplificado . Conocer estos montos resulta clave para evitar atrasos, intereses y problemas en la facturación.

La actualización anterior incrementó los límites de ingresos brutos y ajustó las cuotas mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estos topes determinan si un contribuyente puede permanecer dentro del monotributo o debe pasar al régimen general. Cuando supera el límite de su categoría, debe recategorizarse o cambiar de sistema.

Además de la facturación, ARCA considera otros parámetros como superficie afectada, consumo energético y alquileres. Sin embargo, el ingreso anual funciona como el principal criterio de categorización.

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Escalas de facturación vigentes

Los topes de facturación anual por categoría quedan definidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Cuánto se paga de monotributo en mayo

Las cuotas mensuales del monotributo se mantienen sin cambios y varían según la categoría y el tipo de actividad:

Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)

Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

El monto mensual incluye tres componentes obligatorios: impuesto integrado, aporte jubilatorio al SIPA y obra social.

Arca habilita distintos medios digitales para cumplir con el pago mensual: Volante Electrónico de Pago (VEP), débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, home banking y billeteras virtuales

Para evitar inconvenientes, el organismo recomienda controlar la facturación anual, revisar la categoría de forma periódica y mantener los pagos al día. Llevar un registro ordenado de ingresos facilita el cumplimiento fiscal.