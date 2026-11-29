Siete de cada diez ocupados tuvieron ingresos inferiores a los $1,5 millones. Entre los asalariados informales la proporción trepó al 89 %

El 72 % de los trabajadores asalariados argentinos no llega a cubrir la canasta básica, por lo que tener un puesto laboral ya no resulta suficiente para mantenerse por encima del umbral de la pobreza en la Argentina.

El informe “Precarización laboral, endeudamiento de los hogares y pobreza: hacia una desalarización pauperizada”, del Instituto Gino Germani de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), reveló que durante el segundo trimestre de 2026, el 72 % de los trabajadores del país percibió un ingreso laboral inferior a $1.500.000 , el valor de la Canasta Básica Total (CBT) estipulado por el Indec para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños.

Entre los asalariados informales, el 89 % no alcanza a cubrir la canasta básica. En este sector, los sueldos promedio quedan ampliamente rezagados: en la construcción rondan los $762.000; en el comercio, $729.000; y en servicios de alojamiento y comidas, $682.000.

Por el lado de los cuentapropistas de baja calificación, el reporte reflejó que el 85 % queda por debajo del umbral de pobreza, con ingresos promedio de $570.000 en ramas como la industria manufacturera.

Los cuentapropistas

Asimismo, precisó que el 59 % de los asalariados formales, el 63 % de los cuentapropistas de alta calificación y el 61 % de los patrones precarios ganan menos de lo exigido por la CBT. Únicamente los patrones formales logran superar en su mayoría esa línea, con solo un 17 % bajo el umbral.

El estudio pone en evidencia una acentuada distorsión estructural en el mercado de trabajo. Las ramas más dinámicas del modelo económico, como la intermediación financiera, el agro, la minería y la energía, experimentaron un crecimiento del 6,4 % entre 2025 y 2026, pero absorben apenas al 3,5 % de los ocupados.

En estos sectores, la proporción de trabajadores con salarios insuficientes es reducida, alcanzando el 8 % en minería y canteras, el 31 % en actividades financieras y el 35 % en electricidad y gas.

En la vereda opuesta, las actividades intensivas en empleo, que concentran al 43,5 % de la fuerza laboral, registran los índices más elevados de vulnerabilidad: servicio doméstico (98 % por debajo de la CBT), alojamiento y servicios de comida (86 % por debajo de la CBT), construcción (86 % por debajo de la CBT), comercio (80 % por debajo de la CBT) e industria manufacturera (73 % por debajo de la CBT).

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, el informe señala que unos 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en aglomerados urbanos, mientras que 2,3 millones lograron salir, lo que dejó un saldo neto de 867.000 nuevos pobres.

Ingresos laborales

Las razones de origen laboral explicaron el 80,1 % de las entradas a la pobreza, ya que la pérdida del puesto de trabajo explicó el 37,5 % de los casos; el deterioro de los ingresos laborales en personas que continuaron empleadas representó el 40,5 %, dividido entre la baja del salario real por hora (23,1 %) y la reducción de la jornada de trabajo (17,4 %); la caída de ingresos no laborales (jubilaciones y asistencia social) representó el 12,2 %, y los cambios en la estructura del hogar explicaron el 7,7 % restante.

A diferencia de la pobreza estructural histórica, los sectores afectados presentan un perfil integrado por adultos en edad activa, con mayor nivel educativo, residentes en el Gran Buenos Aires y con inserción laboral previa.

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Aunque entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 el número global de ocupados creció en 163.731 personas, se produjo una reducción neta de 498.645 puestos asalariados registrados. La expansión del empleo radicó principalmente en la incorporación de 431.698 cuentapropistas de baja calificación, 141.130 cuentapropistas de alta calificación y 42.061 asalariados informales.

En consecuencia, casi 8 de cada 10 nuevos empleos creados desde 2023 tienen carácter precario (76 %). Hacia el segundo trimestre de 2026, los asalariados formales pasaron a representar el 44 % del total de ocupados, la proporción más baja observada desde el inicio de la serie estadística en 2016.