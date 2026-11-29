Con una inversión de más de $45.800 millones, la intervención contempla 145 cuadras de pavimento definitivo, otras 24 de carácter provisorio, nuevos desagües y la eliminación de zanjas

Empalme Graneros y Ludueña atraviesan una transformación urbana que busca cambiar de manera definitiva la vida cotidiana de miles de vecinos. Con calles que durante décadas convivieron con el barro, las zanjas y las dificultades para circular los días de lluvia, el noroeste rosarino comienza a mostrar otra fisonomía a partir de un ambicioso plan de obras que avanza en distintos sectores de ambos barrios.

Este viernes, el intendente Pablo Javkin recorrió los trabajos de pavimento definitivo que se ejecutan en Empalme Graneros, donde ya finalizaron algunas de las intervenciones previstas. Entre ellas se encuentran La Salle, entre Solís y Rouillón, y Rouillón, entre French y La Salle, en uno de los primeros sectores que comienza a completar su nueva infraestructura.

“Lo más importante es el progreso para la gente de Empalme, un barrio que sufrió mucho” , destacó el mandatario durante la recorrida, en la que señaló que las tareas forman parte de una intervención que comprende 145 cuadras de pavimento definitivo, otras 24 de pavimento provisorio, nueva infraestructura hidráulica y la eliminación de zanjas.

El proyecto, desarrollado por la Municipalidad de Rosario con aportes del gobierno provincial, representa una inversión superior a los $45.800 millones y no se limita a mejorar las calles. La iniciativa incluye nuevos desagües pluviales, adecuación de servicios, apertura de calles y recuperación de espacios públicos para el encuentro, la recreación y el deporte.

Calles que empiezan a cambiar

Uno de los principales objetivos de la intervención es resolver problemas históricos de circulación y drenaje en un sector particularmente afectado por las lluvias.

“Empalme es un barrio que tiene una historia particular con el agua”, recordó Javkin, quien destacó la importancia de reemplazar las zanjas por infraestructura de desagües y el pavimento provisorio por calles definitivas.

Los trabajos incluyen la construcción de conductos pluviales, cámaras y sumideros, además de cordones cuneta y la adecuación de los servicios existentes. La nueva infraestructura permitirá captar y conducir el agua de lluvia de manera más eficiente y mejorar las condiciones de circulación.

En los sectores donde ya se completó la carpeta de hormigón y los cordones, comenzó ahora una etapa de terminaciones que incluye la adecuación de veredas y rampas. “Ha cambiado tanto la altura de la calle que hay que volver a vincular veredas y calle”, explicó el intendente.

Para acelerar el desarrollo de las tareas, el plan fue dividido en seis grandes sectores, con frentes de obra simultáneos en distintos puntos del noroeste.

En la zona delimitada por Juan José Paso, Larrea, Esquiú y Solís, los trabajos alcanzan un avance del 50%. En tanto, el sector C2, comprendido entre Juan José Paso, Larrea, Esquiú y Felipe Moré, registra un 17%.

También continúan las intervenciones en Los Pumitas y en otros sectores de Empalme Graneros, con obras de pavimentación, saneamiento y consolidación de nuevos espacios públicos.

“Vamos a seguir con la idea de dejar la ciudad con la mayor cantidad de cuadras de pavimento definitivo que podamos llegar”, afirmó Javkin.

Nuevos espacios para el encuentro

La transformación del noroeste también incluye una fuerte apuesta por los espacios públicos. En Empalme Graneros, la renovación integral del Parque Ottone, ubicado entre Juan B. Justo y José Ingenieros, se encuentra en su etapa final.

El proyecto contempla una nueva plaza lúdica en el sector norte, la renovación de los juegos en el área central —con la incorporación de un mangrullo integrador— y la puesta en valor del playón polideportivo en el extremo sur.

Allí se sumarán nuevos arcos, aros deportivos y estaciones aeróbicas, con el objetivo de promover la actividad física y ofrecer mejores espacios para el disfrute de las familias.

A medida que avancen las obras de pavimentación, también comenzará el mejoramiento de otros dos espacios públicos ubicados en Schweitzer y Barra, y Schweitzer y Olavarría.

La recuperación del ex Tiro Federal

En barrio Ludueña, otro de los proyectos centrales se desarrolla en el predio del ex Tiro Federal, ubicado entre Casilda, Matienzo y Humberto Primo, donde ya comenzaron los trabajos para recuperar unas dos hectáreas de terreno para uso público.

La intervención contempla la construcción de un parque, un Centro Cuidar, un polideportivo, una cancha de fútbol, juegos infantiles y un gimnasio a cielo abierto.

De esta manera, el plan busca combinar la mejora de la infraestructura urbana con la creación de nuevos espacios comunitarios en dos barrios históricamente postergados.

La iniciativa se enmarca en una nueva etapa del proceso de pacificación, que apunta a acompañar la recuperación de la tranquilidad con una mayor presencia del Estado, obras, servicios y lugares de encuentro.

“Empalme es uno de los barrios tradicionales de la ciudad, de viviendas y gente laburante de toda la vida. Queremos darle jerarquía e infraestructura”, sostuvo Javkin.

Con calles que empiezan a dejar atrás las zanjas y espacios públicos en plena renovación, el noroeste rosarino avanza hacia una transformación que busca saldar deudas históricas y mejorar las condiciones de vida de sus vecinos.