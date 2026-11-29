Cuatro chicos de una escuela técnica de Alcorta, a 100 kilómetros de Rosario, llevaron adelante un ambicioso proyecto y sueñan con exhibirlo en su graduación

La pasión por los fierros y la mecánica se mantiene viva en los jóvenes que sueñan con algún día desarrollar su talento con los autos. En Alcorta, a unos 100 kilómetros de Rosario, un grupo de alumnos de una escuela técnica diseñaron y ensamblaron un vehículo de Fórmula desde cero , con materiales reciclados, chatarra y un motor prestado .

La Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) nº 275 Almirante Guillermo Brown de Alcorta, Santa Fe, fue el escenario en el que cuatro chicos de 18 años aprendieron a lo largo de todo un año el proceso para fabricar un Fórmula , que demandó herrería, soldadura y mecánica en el taller escolar durante el horario de clases.

“Los chicos se recontra motivaron. Es un grupo de estudiantes de sexto año que estuvieron firmes siempre . Lo presentaron en la exposición del día de las escuelas técnicas y tienen la ilusión de exhibirlo en su acto de graduación”, aseguró Gustavo Girotto , profesor encargado del proyecto y mecánico, en diálogo con La Capital .

A su vez, el docente aclaró: “Queríamos tenerlo terminado en la parte de chapería, pero como se nos terminó el presupuesto íbamos a ver si podíamos conseguir entre exalumnos, profesores y los mismos alumnos juntar algo más de dinero para darle la forma final. Con los alumnos decidimos que era mejor mostrar todo el trabajo realizado en la misma escuela, exhibiendo todo el proceso para que se vea el trabajo de los chicos”.

Juan Pablo Oriolo, Mateo Biancotti, Benicio Lorenzetti y Tristán Faccio ensamblaron las partes del vehículo.

Los estudiantes en el taller

Según reveló el propio Girotto, este proyecto “nació del programa Eureka, otorgado por la provincia a jóvenes de entre 15 y 30 años” y detalló: “Se presentó en 2024 entre un montón de proyectos y el nuestro salió adjudicado. Arrancamos en 2025. Con el dinero que nos otorgaron se fueron comprando insumo, pero también se pidieron cosas prestadas, como la parte del motor, por lo que le pusimos un motor de Citroën 3CV prestado por un exalumno de la escuela que nos facilitó el repuesto”.

Al respecto, el docente reconoció el trabajo de Dianel Martínez, quien lo inició en 2025 y que dejó armados los primeros tramos del chasis antes de que Juan Pablo Oriolo, Mateo Biancotti, Benicio Lorenzetti y Tristán Faccio se hicieran cargo junto al propio Girotto.

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“Siempre se hizo en horario escolar. Los profes, si faltaba algo de tornillería o piezas que se debían comprar en desarmaderos, lo hacíamos fuera de horario escolar. Con la financiación del programa fuimos a una chatarrería local y compramos piezas. Después fuimos ensamblando, todo lo que es caños se dobló y se soldó íntegramente en la escuela”, destacó.

La puesta a punto

La construcción de este Fórmula demandó herrería, soldadura y mecánica en el taller escolar durante el horario de clases. La tubería del chasis fue doblada y soldada de forma artesanal. En la transmisión, los alumnos construyeron palieres, mecanizaron estrías y acoplaron cardanes.

Finalmente, tras varios meses de trabajo, los alumnos hicieron andar el Fórmula y completaron la puesta en marcha a pesar de que “el motor prestado llevaba cinco años parado”, pero también tuvieron que superar un desafío más.

“Un día antes de la expo salimos a probarlo y se nos partió una masa, se nos salió la rueda. Al otro día fuimos temprano a arreglarlo y pudimos solucionar el problema. Nos fuimos rebuscando con lo que teníamos a mano para hacer lo que hiciera falta para que funcione”, confesó Tristán Faccio en conversación con este medio.

Los alumnos buscarán opciones para finalizar su obra con el trabajo de chapería.

Esfuerzo diario

Uno de los alumnos que integraron este proyecto deben atravesar otros obstáculos a diario para llegar a la escuela, ya que algunos de ellos viven en otras localidades de la zona y deben viajar hasta Alcorta para las clases. Entre los estudiantes de la Almirante Guillermo Brown se encuentran chicos de Carreras, Bigand, Bombal, Máximo Paz y Santa Teresa.

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Uno de ellos es Faccio, quien se traslada unos 20 kilómetros desde Carreras para continuar su cursada en el secundario. Sobre su vivencia cotidiana y vocacional, Tristán Faccio relató: “Viajo todos los días. Tres de los chicos son de Alcorta. Tuvimos algunas clases interrumpidas por jornadas o trabajos que teníamos que entregar, pero pudimos llevar el proceso muy bien”.

Además del caso de Tristán, el docente Girotto agregó: “El colectivo interurbano Central de Alcorta ha sacado horarios y solo les sirve para la vuelta. A la mañana vienen en remís solventado entre pares o los padres se van rotando semana a semana en sus vehículos para traerlos”.

El futuro en puerta

Más allá de haber vivido el proyecto grupal durante estos meses, los jóvenes tienen decidido qué pasos darán próximamente para apuntar a su futuro académico, donde continuarán por un camino similar al que llevaron adelante durante los últimos años.

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“Yo quiero estudiar ingeniería mecánica y el proceso fue muy lindo. El objetivo que teníamos los cuatro era que funcione y estábamos más que contentos”, resaltó Faccio, que además indicó: “Me gusta la Fórmula 1, pero no la sigo tanto. Cuando arrancó Franco Colapinto lo seguía, pero ya no tanto”.

Por su parte, Benicio Lorenzetti habló con La Capital y reconoció que tiene pensado “seguir ingeniería industrial”, la cual señaló que “no tiene tanto de mecánica directa, pero tiene lo suyo y sirve”.

El cierre de una etapa

En la misma línea Lorenzetti valoró el cierre de su etapa en la secundaria con el logro colectivo junto a sus compañeros, después de pasar seis años a la par en el taller. Sobre el origen de la idea y el balance del proceso, sostuvo: “La experiencia durante todo el año fue muy linda al compartirla con cuatro compañeros con los que llevamos seis años juntos. Es muy lindo aprender de este momento y ver que el proyecto funciona en su totalidad”.

Para ponerle el moño a su final de año juntos, los cuatro alumnos tienen la ilusión de poder ingresar a su fiesta de graduación juntos en el auto Fórmula que construyeron. Si bien sería la exhibición perfecta frente a toda su familia y amigos, confesaron que la idea surgió un poco para eludir el baile de ingreso.

“Somos medio duros para el baile así que evitamos esa parte entrando con el auto. Nos falta terminar un par de cosas para ponerlo más lindo y que quede listo para exhibirlo”, confirmó Lorenzetti, a lo que su compañero Faccio añadió entre risas: “Nuestra idea es entrar en la graduación con el auto para mostrar lo que hicimos, pero además porque no queremos bailar”.

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Con la emoción de concluir una etapa muy importante en sus vidas, Benicio subrayó: “El cierre es muy lindo al compartir momentos y proyectos con compañeros con los que estuviste todo el día juntos durante seis años. Este proyecto en especial fue muy importante por ser el último, por la enorme expectativa que generó y porque le llevamos felicidad a la gente que nos vio”.

Otra propuesta para Alcorta

Además del auto Fórmula que ensamblaron, los alumnos presentaron una propuesta para recuperar motores didácticos en desuso y adaptarlos a un generador eléctrico propio que les permita contrarrestar los cortes de luz frecuentes en la zona.

“Estando en una escuela técnica siempre se busca ir mejorando con cosas nuevas. En la escuela han quedado motores que eran material didáctico. Los chicos de quinto año, al ver este proceso con el Fórmula, quieren adaptar uno de esos motores para hacer un generador que abastezca a la escuela cuando se corta la energía eléctrica. Fue una propuesta de ellos porque en el pueblo sufrimos cortes de luz a cada rato. La idea es iluminar los talleres o las aulas”, señaló Girotto.

El impulso de estos jóvenes en Alcorta fue constante. Desde el inicio del proyecto por parte de un egresado que llevó a estos estudiantes a finalizar el trabajo hasta los alumnos que buscan concretar nuevos proyectos para el próximo año, con el que también ofrecen soluciones a los problemas de la comunidad.