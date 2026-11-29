Uni venció 6-5 por shootouts tras el 1-1 y se quedó el título anual del hockey del Litoral, en un estadio mundialista repleto y con intenso duelo de hinchadas

Universitario festejó en el Apertura y ahora en la Superfinal 2026 del hockey del Litoral, ante Duendes.

Dicen que quien ríe último, ríe mejor. Si lo sabrán las chicas de Universitario . Porque después de caer en la final del Clausura el fin de semana pasado ante Duendes , el destino le preparó una revancha inmediata ante su clásico rival por la Superfinal 2026. El premio era absoluto: ser las mejores de la temporada del hockey del Litoral . Después de un 1-1 con numerosas situaciones claras para ambos lados, las académicas prevalecieron en los shootouts y cerraron el año con una sonrisa de oreja a oreja.

Una semana después de la consagración de Duendes justamente ante Uni en la final del Clausura, el cierre de año las volvió a cruzar para decidir al mejor equipo del año, que tuvo el dominio de las académicas en el primer semestre con el título en el Apertura.

El 1-1 en los 60 minutos regulares no tradujeron en el marcador todas las situaciones que tuvieron los dos. Pudo ser para cualquiera y no fue para ninguno.

Uni entró activo y golpeó rápido en un córner corto al primer minuto de juego. Rocío Bianchi sacó, se metió en el tumulto de jugadoras y alcanzó a desviarla, después de una gran asistencia de Valentina Gilardoni primereando a la arquera, para poner el tempranero 1 a 0 que durmió a todo Duendes.

El festejo de las chicas de Uni tras ganarle el clásico a Duendes. CRÉDITO DIEGO AMIANO

Las verdinegras fueron a buscar el empate, levantaron el nivel y estuvieron cerca con varios córners cortos y contraataques que no pudieron efectivizar en la red. Uni resistía.

Las dirigidas por Charly Young estabilizaron el juego, con un gran compromiso grupal, con los quites de Bianchi y el despliegue de Delfina Persoglia, recientemente convocada a Las Leonas para la Pro League.

El tercer cuarto fue a todo o nada para Duendes. Había agotado todas las instancias y tuvo que apelar a la garra interna. Y así es como llegó al empate. A los 33’, un córner corto que se ensució en la ejecución derivó en una jugada entre Bernabela Tirabassi y Valentina Mora, ésta última la devolvió al centro del área y encontró el palo de Candela Nobile para poner 1-1 y estallar la tribuna verdinegra.

Una serie de penales no apta para cualquiera

El empate estaba consumado y la definición caminó rumbo a los shootouts. Tanto Uni como Duendes malograron el primer penal y el nerviosismo aumentó. Persoglia y Pujol convirtieron y siguió todo igual. Uni erró el tercero, Duendes acertó y sacó ventaja. Ambos volvieron a marcar en el cuarto penal y el quinto pudo ser el definitivo. Bianchi hizo lo suyo y Duendes tuvo el festejo pero falló y la tanda fue a una nueva serie.

Rocío Bianchi sale disparada a festejar el título tras convertir el último penal. CRÉDITO DIEGO AMIANO

Se invirtió el orden y el que arrancó fue Duendes. Tampoco convirtieron, la figura de las arqueras empezó a agrandarse y el arco a achicarse. Inmediatamente convirtieron Persoglia y Oviedo Dell Orefice para Uni y Marotta y Bonfiglio para Duendes, por lo que las campeonas se definían (o no) en el quinto penal. Duendes no pudo y Rocío Bianchi tuvo la gran chance de llevar el título a casa universitaria. La número 50 académica dio cátedra, definió con el aplomo de una experimentada y sentenció las acciones para que Uni sea el supercampeón 2026. Un año para enmarcar.

Rocío Bianchi: “Nos lo merecíamos”

La mediocampista de Uni hizo un partido memorable, marcó un gol y tuvo la gran responsabilidad de cerrar la final en la tanda de penales. “Lo pude cerrar con ese penal, igual que como en el Apertura contra Gimnasia. Ir última te da algo de presión pero pude convertir y fue algo hermoso”, le contó la joven jugadora de 20 años a Ovación.

Rochi fue figura en Las Leoncitas y en octubre tuvo su primera citación a Las Leonas. Es un premio individual conseguido dentro de un talentoso grupo como el de Uni. Tuvo su premio. “Todavía no puedo procesarlo. Venimos teniendo unos años increíbles, a pesar de que a veces no se nos haya dado. Siempre estuvimos fuerte desde lo mental, a nivel grupal e individual. Nos lo merecíamos. Fue un partidazo y lo laburamos mucho. Cerrarlo así con nuestra gente, que nos apoya en todos lados, la verdad no tengo palabras. Vamos a ir por más pero ahora es tiempo de disfrutar todo esto”, cerró la volante.

Síntesis de Universitario y Duendes

Duendes 1 (5): 1- Paloma Barrilli, 2- Bernabela Tirabassi, 3- Pilar González Fresneda, 5- Candela Nobile, 6- Candela Bonfiglio, 7- Lucía Pujol, 8- María Sol Jure, 9- Agustina Bouza, 10- Giuliana Di Terlizzi, 11- Denise Wasinski, 12- Ayelén Aimar, 14- Valentina Mora, 15- Lucrecia Panvini, 16- Catalina Schiavi, 18- Catalina Pagliaro, 26- Belén Lavia, 28- Valentina Mutti, 29- Luisina Marotta, 31- Mía Gutiérrez y 36- Martina Cosignani. DT: Michel Ocaña Zahler.

Universitario 1 (6): 1- Daniela Benvenutti, 3- Margarita Tolesco, 6- Delfina Persoglia, 8- María Eugenia Algrain, 10- Pilar Larca, 11- Melany Mayo, 12- Paula Mutti Stegmann, 13- María Victoria Oviedo, 16- Valentina Gilardoni, 17- Gina Polastrini, 22- Alina Costamagna, 23- Victoria Oviedo Dell Orefice, 24- Lucila Oliveri, 25- Francesca Allaria, 27- Paula Panzeri, 50- Rocío Bianchi, 70- Amparo Dalbes y 84- Sofía Frontera. DT: Carlos Young.

Goles: 1’ Bianchi (U); 33’ Nobile (D)

Incidencias: Universitario ganó por shootouts 6 a 5

*Convirtieron para Universitario: Persoglia (2), Oviedo (2) y Bianchi (2)

*Convirtieron para Duendes: Marotta (2), Pujol, Jure y Bonfiglio

Jockey fue el gran campeón entre los varones

En la previa al partido estelar, Jockey derrotó a Gimnasia por 3 a 2 y se quedó con el torneo Clausura de caballeros. Por haberse consagrado en el Apertura, automáticamente se coronaron también como los campeones anuales del Litoral, evitando la Superfinal.

Otros partidos de la jornada que se jugaron en el Mundialista: Jockey 1-0 Old Resian (final damas sub-14); Duendes 2-1 Jockey (final damas sub-16); y Jockey 4-0 Universitario (final damas sub-19).