En otro partido a todo o nada y de máxima tensión, el Canalla recibe a Barracas Central en busca del paso a las semifinales del torneo Clausura

Enzo Copetti celebra su gol, junto a Julián Fernández y Campaz, en el triunfo de Central sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Central está en la pelea y quiere permanecer ahí, en ese terreno en el que se siente a gusto. Tiene motivos de sobra para creer, pero está claro que lo que transita es un camino que no admite errores. Ya sorteó con holgura los octavos de final y ahora va por un nuevo peldaño en esta escalera que tiene como destino final la consagración en el torneo Clausura. El obstáculo que tiene frente a sus narices es Barracas Central , al que también intentará traspasar. En caso de avanzar, el Canalla se medirá en semifinales con el ganador de la llave entre Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata .

Central tiene unos cuantos atributos a partir de los cuales se permite soñar. El principal es un rendimiento futbolístico sólido del que da muestras cada vez que salta al campo de juego. Es que la recta final de la temporada lo encuentra en un momento de confianza plena y de convencimiento absoluto.

Todo da por la aceleración que le imprimió a su fútbol y que lo llevó a pelear hasta los últimos segundos el primer puesto en la tabla anual (se lo arrebató Boca) y a clasificar primero en su grupo, para gozar de la localía en los playoffs.

Cuando se habla de arremetida por parte de Central se debe hacer referencia a los seis triunfos consecutivos que lleva el equipo de Jorge Almirón , el último ya por una instancia eliminatoria, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza .

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Campaz aprovecha el error compartido entre Carrera y Rigamonti y marca el primero de Central ante Gimnasia de Mendoza. Marcelo Bustamante / La Capital

Cualquier cosa puede pasar en un partido de fútbol, mucho más en situaciones como estas, en las que un traspié tiene el costo de la eliminación, pero al hincha de Central se le ha hecho costumbre esto de esperar un triunfo. Es lo que genera un equipo que no le teme al protagonismo, justamente por la confianza que supo abrazar. Lo demostró tanto de local como de visitante.

El plus de la localía

De todas formas, el plus de la localía es algo de lo que debiera valerse. Es que el Canalla supo hacer del Gigante de Arroyito un verdadero bastión. Allí perdió un solo partido en el año (ante Gimnasia) y ganó los últimos cinco.

Esa solvencia fue la que le tiró encima, por ejemplo, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, su primer rival en estas instancias eliminatorias. El contundente 3-1 sobre el Lobo mendocino fue un verdadero envión anímico.

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Pero en este fútbol argentino, que está dando sus últimos pasos del año, lo que se están jugando son partidos a todo o nada. El que gana avanza y sigue soñando, el que pierde se despide.

Franco Ibarra intentará ser, como tantas otras veces, el motor de central en el mediocampo. Marcelo Bustamante / La Capital

El sueño de ser campeón

Para mantener vivo el sueño de campeón al Canalla no le queda otra que dejar atrás a este Barracas Central, que clasificó quinto en el grupo de Central y que en octavos de final se sacó de encima nada menos que a Defensa y Justicia, el equipo que tanta fuerza le hizo a Boca en la última fecha de la fase regular.

Además de su buen presente, Central cuenta con el antecedente del choque contra Barracas en este torneo Clausura, en el que el Canalla lo venció en su cancha y con un equipo alternativo, aunque es cierto que se trata simplemente un buen recuerdo. Lo de este domingo por la tarde en el Gigante será un capítulo aparte.

El 2026 que se está yendo y tuvo a Central como uno de los grandes animadores del fútbol argentino, con la semifinal que alcanzó en el torneo Apertura y la obtención de la Supercopa Internacional. Pero las ansias de protagonismo nunca mermaron y este equipo quiere más. El paso que tiene que dar es para alcanzar una nueva semifinal y a partir de ahí esperar rival. Un nuevo round para dejar sentado que ni se le cruza por la cabeza sacarse los guantes.