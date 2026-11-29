La dolarización llegó a u$s 3.300 millones en el décimo mes del año, de los cuales el 41 % fue al colchón o al exterior. Cayó la porción que depositan en bancos

La compra de dólares en octubre fue una de las más altas del año.

La compra de dólares para ahorro se aceleró en octubre y superó los u$s 3.300 millones, en un contexto de creciente demanda de cobertura cambiaria. Esta dolarización fue previa a la suba del tipo de cambio registrada en noviembre. Además, aumentó la proporción de las divisas adquiridas por personas y empresas que quedaron “bajo el colchón”, en detrimento de aquellas que permanecieron depositadas en los bancos locales.

El Banco Central (BCRA) informó en su balance cambiario que la compra neta de “billetes y divisas sin fines específicos” por parte de las “personas humanas” aumentó 15,1 % mensual y alcanzó u$s 3.332 millones en el décimo mes del año. La cifra es 21,8 % superior al promedio de los primeros nueve meses de 2026.

En el segmento de billetes, la autoridad monetaria informó que hubo 1,7 millones de compradores y 812.000 vendedores. Las compras brutas ascendieron a u$s 3.020 millones, mientras que las ventas totalizaron u$s 472 millones, lo que arrojó una demanda neta de u$s 2.548 millones. A esto se sumaron egresos netos por transferencias de divisas al exterior sin fines específicos por u$s 784 millones.

Uno de los datos más relevantes del informe fue que la proporción de los dólares adquiridos por personas y empresas que se destinaron a la Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor nivel desde la salida del cepo cambiario en abril de 2025.

De los u$s 2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado, unos u$s1.100 millones incrementaron la posición de activos externos. Es decir que alrededor del 41% de las divisas adquiridas fue atesorado o enivado al exterior, fuera del sistema financiero local.

En contrapartida, apenas u$s 500 millones (19%) quedaron depositados en bancos locales, el menor monto desde noviembre de 2025, mientras que otros u$s 1.100 millones (41%) fueron utilizados para cubrir gastos corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas.

Bancos se cubren

Aunque estos números son de octubre, se sabe que en noviembre aumentó la demanda de dólares para cobertura. En ese marco, se supo que las entidades financieras solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la provisión de billetes físicos por un monto cercano a los u$s 200 millones para reforzar la disponibilidad de efectivo en sucursales y cajeros automáticos ante una salida de depósitos en moneda extranjera.

El requerimiento busca garantizar la liquidez operativa en ventanilla frente al incremento de los retiros por parte de los ahorristas, en una semana atravesada por la volatilidad financiera y el seguimiento sobre el nivel de reservas internacionales.

Desde el sector financiero señalaron que la operatoria de pedido de billetes forma parte de los mecanismos habituales de abastecimiento preventivo para evitar demoras en la entrega de efectivo en las distintas plazas del país.

El dólar oficial se mantuvo esta semana en el centro de la escena financiera, luego de varios meses de relativa estabilidad. En el segmento mayorista, el tipo de cambio subió por segunda semana seguida y ya acumula un alza del 4,2% en noviembre. En cambio, los dólares financieros cerraron la semana a la baja. Esta dinámica cambiaria se produce en un contexto de mayor demanda de cobertura.