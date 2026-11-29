Un primer tiempo empiojado: Central reclamó en el gol de Barracas y empató de carambola El Guapo abrió el marcador en el Gigante de Arroyito en una jugada que Di María reclamó falta previa. Luego llegó la igualdad tras una carambola de Sandez. 29 de noviembre 2026 · 18:09hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Di María reclamó falta en el gol de la apertura de Barracas Central.

El primer tiempo del partido por los cuartos de final entre Central y Barracas Central en el Gigante de Arroyito fue luchado, trabado, con polémicas y un par de goles. Terminó igualado y con todo abierto para la segunda etapa.

El Guapo se puso en ventaja a los 14 minutos de la etapa inicial. Ovando salió del fondo y asistió a Angel Di María, abierto sobre la derecha, Fideo le tocó la pelota por un costado a Iván Tapia y trató de pasarlo por el lado opuesto. Allí el capitán canalla cayó acusando un golpe del jugador de Barracas.

La pelota derivó a Insúa, que lanzo un buen centro al área, donde Orsini se zambulló sobre el balón y en su camino le ganó la posición al Gato Ávila, que quedó tendido y también reclamó infracción sobre su espalda.

El VAR nunca llamó a Pablo Dovalo para que revise la jugada, aunque en el VAR seguro la analizó y no detectó falta sobre Di María ni Avila. Tapia pareció abrir el brazo sobre Di María, pero sin poder determinarse la intensidad de ese impacto. Y luego Avila pareció más que se deja caer ante el impulso de Orsini.

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