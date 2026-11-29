El fuego destruyó gran parte del anexo de la Primaria Nº 6.117 y dejaron una amenaza escrita en un pizarrón. Hay tres demorados y este lunes no habrá clases

La comunidad educativa de Calchaquí, en el departamento Vera del norte santafesino, atraviesa horas de conmoción tras el incendio intencional que destruyó gran parte del edificio anexo de la Escuela Primaria Nº 6117 "Remedios de Escalada de San Martín" . El siniestro se desató durante la madrugada del sábado en el establecimiento y obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas que provocaron pérdidas materiales de gravedad. Hay tres adolescentes señalados como responsables del hecho .

A pocas horas del episodio, el avance de las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron identificar y trasladar a sede policial a tres adolescentes menores de edad —de 12, 14 y 15 años— por su presunta vinculación con el ataque . En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría II, el Comando Radioeléctrico y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes pusieron a los jóvenes a disposición del Juzgado de Menores correspondiente mientras avanza la causa para determinar el grado de participación de cada uno.ç

Uno de los elementos que mayor alarma generó entre los investigadores y las autoridades escolares fue el hallazgo de un mensaje intimidatorio escrito en el pizarrón de uno de los salones afectados: "Los voy a matar a todos" . El fuego arrasó con dos aulas y dañó cerca del 70 por ciento del sector anexo —donde también funcionan espacios de cocina y se dictan clases de un instituto terciario—, comprometiendo mobiliario, materiales didácticos y parte de la estructura edilicia.

El intendente de Calchaquí

El intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, calificó el hecho como "doloroso para la educación y para toda la comunidad", y remarcó que el impacto trasciende lo material al tratarse de una institución emblemática por la que pasaron distintas generaciones de vecinos. A través de un mensaje oficial, el jefe municipal destacó el rápido accionar de las fuerzas de seguridad y confirmó que el municipio aportará un arquitecto para coordinar las tareas de recuperación.

Debido a la magnitud de los destrozos, las autoridades de la Escuela Nº 6117 —que cuenta con una matrícula superior a los 600 alumnos bajo modalidad de jornada completa— resolvieron suspender el dictado de clases y el servicio de comedor para este lunes 30 de noviembre. La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes y docentes mientras se realizan las primeras inspecciones técnicas y de limpieza en el predio.

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Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe anunciaron que equipos de Infraestructura Escolar se harán presentes en la localidad desde el inicio de la semana para evaluar los daños estructurales y definir el cronograma de obras. La cercanía con el cierre del ciclo lectivo permitirá planificar la reconstrucción del sector afectado con el objetivo de garantizar condiciones óptimas antes del próximo año.