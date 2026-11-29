El tradicional torneo la Rosarina ya tiene las parejas de cuartos. Gran triunfo de Morning Star sobre Adiur en el clásico

El festejo de Morning Star luego de eliminar a Adiur en el clásico. Ahora, Central Córdoba en los cuartos del Torneo Hermenegildo Ivancich.

El torneo Hermenegildo Ivancich siguió con los octavos de final y se definieron los ocho equipos que irán por el título en los cuartos de final. Tres partidos se disputaron el viernes y otros tres el sábado, y se destacó el triunfo en el clásico de Morning Star ante Adiur . Todos los partidos se jugaron sin público visitante y la final se disputaría el domingo 13 de diciembre.

La continuidad del fútbol local siguió a todo ritmo en primera división. El tradicional certamen, que arrancó el sábado 7 de noviembre, ya entró en fase de definiciones.

Este viernes se disputaron tres encuentros. Central derrotó a Banco 2 a 0, Newell’s hizo lo propio ante Mitre de Pérez por 4 a 0 y Unión de lvarez venció a Leones 2 a 1. Los canallas, rojinegros y alvarenses fueron los primeros en pasar a cuartos de final.

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Los partidos que faltaban del Ivancich

Mientras que el sábado se completaron los encuentros. En el más importante, Morning Star venció a Adiur 2 a 0 en el clásico del viaducto. Central Córdoba obtuvo un gran triunfo 3 a 0 de visitante de San José, Pablo VI derrotó también fuera de casa a El Torito 3 a 1 y en igual condición Río Negro dio cuenta de Tiro Federal por 2 a 1.

Mientras, Provincial A completó el combo de los ocho clasificados, al derrotar a San Telmo por 2 a 0. El partido fue suspendido por agresión de un jugador visitante al árbitro, por lo que seguramente se terminará con ese marcador.

Ahora los cuartos de final quedaron ordenados de la siguiente manera, con la localía del mejor ubicado en la tabla anual. Así, jugarán Central vs. Provincial A, Central Córdoba vs. Morning Star, Newell’s vs. Unión de Alvarez y Río Negro vs. Pablo VI. Las instancias semifinales y la final se disputarán en terreno neutral a definir.