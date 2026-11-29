El coordinador del Foro de Reflexión y ex ministro de Producción de Santa Fe destacó la importancia de la planificación y propuso un mecanismo para volcar la renta de los nuevos enclaves exportadores a infraestructura y empleo

La economía argentina asiste al boom de la energía y la minería, que se suman al potencial del agro en el crecimiento exportador, pero al mismo tiempo se sume en una crisis productiva que destruye industrias, empleo, infraestructura y capacidades en la mayoría de las regiones del país. Un camino para superar esa brecha es el de la planificación, una materia que recupera centralidad en las políticas públicas alrededor del mundo. Cristian Desideri, ex ministro de Producción de Santa Fe y ex director del área de inversiones del Ministerio de Defensa, considera que la Argentina debe retomar esa agenda a través de la creación de una comisión nacional de desarrollo, en el marco de un proceso de discusión y consenso político. El Foro de Reflexión, que coordina desde el año 1998, acaba de finalizar su ciclo 2026 de conferencias virtuales sobre tecnología, economía y soberanía, que reúne a especialistas y responsables de políticas públicas del país y el exterior. En ese marco analizó las respuestas que distintas regiones ensayan frente a los cambios de la economía mundial y delineó sus propuestas. Una de ellas es la creación de un fondo soberano para volcar al desarrollo los recursos de los nuevos enclaves extractivos.

La planificación está volviendo en los países centrales, luego de tres décadas en las que fueron a invertir al Asia-Pacífico, y lo pagaron con desindustrialización, subdesarrollo del empleo y pérdida de competitividad. Ahora se replantean un modelo de planificación y desarrollo, distinto al que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial porque la tecnología modificó las formas de trabajo.

El modelo chino sirvió para China, de acuerdo a su escala y por la combinación de capitalismo estatal con planificación de una economía de escala. No necesariamente es el que se adapta a un país pequeño europeo, una potencia intermedia o América latina. Pero lo cierto es que la herramienta de planificación vuelve a tomar centralidad, con una nueva lógica. Lo que sí podemos ver de la experiencia china para adaptarla a nuestra propia idiosincrasia es la articulación del mundo de la academia con el de las empresas, en base a tres bloques: el primero es la educación, el segundo es la capacitación y el tercero es el entrenamiento.

¿Desde qué paradigma se puede pensar una estrategia de desarrollo a futuro?

Primero hay que darse un baño de realidad. Argentina tiene que plantear un modelo productivo distinto al que tuvo en el pasado. Pero ese replanteo implica fundamentalmente preguntarse si tiene vocación de ser industrial o no. Muchos aspiran a que solo se desarrolle explotando el gas, la minería y la agroganadería. Otros pensamos que eso puede ser una plataforma para desarrollar el resto de las actividades para poder dar empleo a nuestra gente en distintas zonas del país. Hay experiencias que fueron exitosas en otro momento y vale la pena repensar. Por ejemplo, el Fondo de Transformación Productiva y de Crecimiento que Mendoza creó en los 90, cuando volcó regalías petroleras a la transformación de su matriz productiva desde el hidrocarburo hacia la industria vitivinícola, impulsando al nuevo bodeguero mendocino a aprender, asociarse y escalar. Otra experiencia es la del desarrollo del software en Tandil. En la sumatoria de estos mojones en distintos lugares del país está la respuesta. Atravesamos un mundo volátil, inestable, cambiante y ambiguo. No hay una respuesta única para las problemáticas argentinas. El nuevo modelo productivo debe ser consensuado para dotarlo de una musculatura política capaz de desarrollar un plan estratégico nacional. Hay que recrear una comisión nacional de desarrollo, concebida como espacio de participación plural y, al mismo tiempo, de gestión profesional, a la vez que hay que dotar al Banco Nación y al Bice de herramientas que les permitan cumplir una función semejante a la del BNDES brasileño.

De a poco toma fuerza una discusión sobre qué hacer con los recursos de los nuevos enclaves extractivos. ¿Cómo se captura esa renta?

Siempre está el contraste entre Nigeria y Noruega. Los dos tienen recursos hidrocarburíferos. Nigeria hace lo de la Argentina. Otorga un Rigi y las empresas se pueden llevar todo. En algún momento ese recurso finito se agota y no quedó nada en las cadenas de valor y empleo local. Noruega hizo al revés. Planteó un fondo nacional de desarrollo intergeneracional. Hubo un acuerdo político sobre cómo administrar ese fondo y qué sectores desarrollar, con un portafolio diversificado. Hay que empezar a rediscutir instrumentos nuevos para que una porción de la renta generada por los sectores más competitivos financie infraestructura, conocimiento tecnológico, industrialización y el desarrollo de proveedores nacionales. Una opción que merece un debate serio es la creación de un fondo soberano de desarrollo.

En el Foro de Reflexión se siguen casos de planificación y transformación en países de América latina, Asia y Africa. ¿Qué se ve en ese mundo?

Un caso importante es la experiencia de la fábrica de semiconductores de Brasil. Fue una definición del gobierno de Lula en 2008. Se invirtieron u$s 500 millones para formar especialistas y hacer la curva de aprendizaje. Cuando empezó a producir, llegó Bolsonaro y lo cerró durante cuatro años. Cuando volvió el PT reactivaron la fábrica, con menos personal porque muchos especialistas se habían ido al exterior. El planteo es que sin industria no hay soberanía, sin soberanía no hay poder, y sin poder no hay independencia. Brasil empezó con un chip de baja potencia para hacer una curva de aprendizaje intensa, garantizándole escalabilidad desde la compra estatal. Apuntó a la trazabilidad del ganado vacuno y a la inspección vehicular. La empresa estatal de semiconductores tiene gerenciamiento privado y es auditada por una comisión bicameral del Parlamento. En Argentina tenemos una empresa como Invap, con cuatro o cinco verticales de desarrollo tecnológico muy importantes. Pero cuando el Estado recorta presupuestos, se sufre en el capital humano porque los salarios caen y los profesionales migran. Impsa, una empresa de las cuales solo hay 10 o 15 en el mundo, fue rescatada por el Estado en 2021 y ahora la regalaron por u$s 28 millones de dólares. Hay un desconocimiento del ciudadano medio respecto de nuestras capacidades productivas y eso impide defender lo que no se conoce. Hay que volver a enseñar esa geografía que permite entender los activos globales de la Argentina y su condición bicontinental. Para no permitir que venga cualquiera a vender espejitos de colores.