El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó una petición para frenar el proyecto de explotación de petróleo alrededor de las islas

El canciller Pablo Quirno se pronunció este sábado sobre un fallo adverso en la búsqueda de interrumpir el proyecto Sea Lion en las islas Malvinas . Luego de la resolución, el funcionario señaló: "Esta decisión no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo" .

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar de las Naciones Unidas rechazó el pedido para frenar la actividad de las empresas que armaron un proyecto de explotación petrolífera en la zona del archipiélago. Sin embargo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto consideró que el veredicto tiene aspectos positivos porque "ha reconocido ante los ojos del mundo la disputa de soberanía que el Reino Unido se empeña en negar".

"Nos asiste la historia, nos asiste el derecho y nos guía la profunda convicción de que no hay causa más noble que la defensa de nuestra patria. Nuestra voluntad es inquebrantable y nuestro reclamo inclaudicable", manifestó Quirno a través de redes sociales. En lo que respecta a la cuestión legal, indicó que la decisión "no prejuzga sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia" de quienes intervendrán en el arbitraje de la cuestión. Luego añadió: "Avanzaremos con más determinación que nunca en todos los frentes, reforzando las sanciones y profundizando las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas" .

En sintonía con el mensaje del canciller, el presidente Javier Milei destacó que el tribunal reconoció la disputa de soberanía en Malvinas como resultado de una votación que no fue unánime. Esta respuesta contó con el apoyo de 18 de los 21 jueces que analizaron la cuestión.

El jefe del Estado nacional consideró que el veredicto desacredita la postura del Reino Unido "para eludir su obligación de negociar". Al mismo tiempo, se mostró en desacuerdo con la resolución que desestimó las medidas provisionales y el cese de las actividades del consorcio de capitales ingleses e israelíes.

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"Argentina no le pidió al tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos. La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve", argumentó el economista. Asimismo, anticipó que el gobierno "avanzará sin demora" en la constitución del tribunal de arbitraje.

Por otra parte, el presidente puntualizó: "Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del tribunal arbitral ni el fondo de la controversia". Así anticipó que el gobierno "avanzará sin demora en la constitución de dicho tribunal" con el fin de frenar el proyecto hasta que haya una resolución definitiva al respecto.

Un reclamo al Congreso de la Nación por Malvinas

"Ahora, más que nunca, nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse", manifestó el jefe del Estado argentino. De esta manera le pidió a la Cámara de Diputados que "trate y sancione la próxima semana" la ley de defensa de la soberanía nacional en sesiones extraordinarias. En cuanto al trámite parlamentario, subrayó: "Su demora entusiasma al gobierno británico".

"La decisión del Tribunal del Mar de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales. El gobierno Nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación", indicó Milei a través de un comunicado. De hecho, fuentes oficiales señalaron que este viernes "se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones" al marco jurídico vigente. "El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias", concluyeron.