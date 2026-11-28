Mientras se extreman medidas de prevención e higiene en la ciudad, el agua empezó a ceder al norte y Santa Fe dejó de estar en nivel de evacuación

Por segunda vez en una semana, el río Paraná rozó la declaración de alerta en Rosario . La medición de este sábado arrojó un descenso mínimo, de modo que las autoridades locales siguen adoptando medidas excepcionales para mitigar el efecto de El Niño en la región durante el verano.

Según Prefectura Naval Argentina (PNA), la altura frente a la ciudad llegó a 4,99 metros este viernes al mediodía. Lo mismo había ocurrido el último martes y la historia se repitió en las horas siguientes, dado que los registros posteriores tendieron a nuevamente a una baja leve.

La nueva medición ubicó a Rosario a dos centímetros debajo del nivel de alerta oficial de 5 metros . Hasta el momento no hay viviendas evacuadas ni familias que hayan abandonado sus casas de manera preventiva en las áreas ribereñas.

En el centro provincial también hubo buenas noticias después de los primeros operativos para reubicar habitantes de zonas inundadas y asistir a quienes se quedaron en sus hogares. El río bajó a 5,64 metros este sábado y la ciudad de Santa Fe salió del nivel de evacuación , de acuerdo a los parámetros definidos para ese sector.

Actualmente, Rosario es la única localidad santafesina que está por debajo de la línea de alerta oficial en la cuenca del Paraná. La lista actual incluye a Reconquista, San Lorenzo y Villa Constitución.

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Por otra parte, San Javier se mantiene por encima del nivel de evacuación. En esa región, el río llegó a 7,20 metros y tiene una diferencia de 70 centímetros sobre el límite antes mencionado.

En lo que respecta a la zona de la capital provincial, el gobierno santafesino asistió a 315 personas trasladadas desde zonas evacuadas. La gran mayoría vive en el distrito costero de Alto Verde, mientras que el resto se reparte en el área de Colastiné Sur.

Operativo preventivo en el barrio Tango

Aunque el río es un factor fundamental, el pronóstico de lluvias extraordinarias por El Niño también llevó a las autoridades locales a tomar otro tipo de medidas preventivas. En ese contexto, la Municipalidad inició un operativo de 10 días en un sector del barrio Tango, en el extremo oeste de Rosario.

El personal de las Áreas de Servicios Urbanos (ASU) y la Dirección de Higiene Urbana comenzó a realizar distintas tareas para atenuar el impacto de las precipitaciones abundantes. Entre ellas se incluye la rectificación de zanjas, el desmalezado completo y la limpieza de las calles Carlos Gardel, Osvaldo Pugliese y Simone.

Por otra parte, las cuadrillas municipales hicieron intervenciones similares en Echesortu, Luis Agote, Cinco Esquinas, barrio Parque, República de la Sexta, Abasto y Hospitales, entre otros. Los operativos contemplaron las siguientes medidas: