El único argentino en la Copa Libertadores de fútbol playa sufrió en el inicio del certamen pero espera recuperarse este lunes

El plantel de Argentino que debutó con derrota en la Copa Libertadores de fútbol playa.

Argentino de Rosario no tuvo un estreno feliz en la Copa Libertadores de Fútbol Playa que se está disputando en Santos (Brasil). El Salaíto, único e argentino en esta competición, cayó por 4 a 1 ante Bullers de Chile en una cancha fangosa, debido a la gran cantidad de lluvia caída.

El elenco de Maximiliano Ponzetti no estuvo acertado a la hora de definir y el resultado quedó largo respecto al desarrollo del juego.

El único tanto de Argentino lo hizo, de tiro libre, el uruguayo Andrés Laens Bizera, faltando 16 segundos para la finalización del partido, cuando ya el cotejo estaba 3 a 0 a favor de los chilenos.

Las formaciones de Argentino y Bullers

La formación inicial del Salaíto estuvo integrada por: Hengelbert Alberto Prado Guzmán (arquero), Nahuel Cipolletta, Nicanor Maciel, Lucas Ariel Ponzetti y Alejo Tomás González.

En el banco comenzaron: Yohan Adrián Riquel Perdomo (arquero), Luca Becares, Lucas Casterán, Joel David Peralta, Gustavo Moreyra, Angelo Agustini y Andrés Laens Bizera.

Luego del partido, el capitán de Argentino, Lucas Ponzetti, manifestó: “Hoy no fue nuestro día. Generamos muchas situaciones y no pudieron entrar. No tuvimos suerte y además el estado de la cancha nos perjudicó un montón. Somos un equipo que intenta jugar mucho por abajo, pero con este terreno de juego se hacía muy difícil”.

Argentino tendrá su revancha este lunes 30 a las 10 (transmisión de TyC Play), cuando por la segunda fecha del Grupo C, vuelva a jugar en el Arena Santos ante Juventus SC de Brasil, que le ganó 4 a 3 a C.D. Utrahuilca de Colombia por 4 a 3.