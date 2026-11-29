La elección definirá la continuidad del socialista Pedro Sánchez o un eventual giro hacia la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo

Tras el cierre de los comicios presidenciales en España, el Partido Popular aparece primero en el sondeo difundido tras el cierre de las elecciones, aunque la posible alianza con Vox quedó en una franja que no asegura la mayoría absoluta en el Congreso.

El relevamiento de Sigma Dos para RTVE y las cadenas regionales ubicó al PP con el 32,2 % de los votos y una proyección de 129 a 134 escaños, a los que podrían sumarse dos bancas de UPN.

El PSOE quedó segundo, con el 28,8 % y entre 119 y 124 escaños, mientras Vox apareció tercero, con el 16,2 % y una estimación de 44 a 48 bancas.

Según la proyección, PP y Vox sumarían entre 173 y 182 escaños, o entre 175 y 184 con el aporte de UPN. En el extremo más bajo de la estimación, esa eventual mayoría de derecha quedaría entre uno y tres escaños por debajo de los 176 necesarios.

Cierre de los comicios en España

Las portadas de El País y El Mundo coincidieron en ubicar al PP al frente de la elección tras el cierre de los comicios, según las estimaciones publicadas por ambos medios españoles. El País tituló que el PP ganaba las elecciones y que Alberto Núñez Feijóo podría gobernar con el apoyo de Vox, de acuerdo con la encuesta de RTVE.

El Mundo, en tanto, publicó un sondeo de Sigma Dos según el cual el PP ganaba las elecciones y sumaba con Vox una mayoría absoluta de hasta 184 diputados.

Los colegios electorales en España cerraron esta tarde y comenzarán a escrutarse los sufragios, por lo que crece la expectativa por los primeros resultados oficiales.

En la zona de Canarias había un extensión hasta las 17 (hora de Argentina), pero en la mayoría de los colegios había finalizado la elección.