El supermercado tiene tecnología de punta y apuestan al modelo pick up que tiene gran demanda entre los propietarios de los countries. Además, abrieron un centro comercial con marcas como Sablé París, Marbet y Chic Perfumería, entre otras

Funes se vistió de gala para una inauguración de primer nivel. Tras más de 75 años de historia, la cadena de supermercados La Gallega llegó al Jardín de la Provincia con la inauguración de su primera sucursal sobre la Autopista Rosario - Córdoba a la altura de Galindo, dentro del desarrollo urbano Calmo. Además de la clásica propuesta de retail, el complejo contará con locales y espacios gastronómicos pensados para acercar un nuevo punto de encuentro y servicios a los vecinos de la ciudad y zonas cercanas.

“Quiero hacer un agradecimiento para alguien que, si bien no está físicamente con nosotros, está muy presente en cada rincón de este nuevo supermercado: Sabino Álvarez, el fundador de La Gallega ”, expresó su hijo, Sabino Javier Álvarez, durante el discurso inaugural que dio ante el público, entre quienes se encontraban allegados, empresarios y proveedores. A su vez contó con la participación de funcionarios de primera línea del Gobierno provincial, como el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini , y de la Municipalidad de Funes, como el intendente Roly Santacroce .

Al frente hoy de las operaciones de la firma, Sabino Javier no solo destacó la visión de su padre como empresario, sino que definió a La Gallega como una institución construida sobre valores. “A nosotros, como segunda generación, nos toca recibir este legado, sostenerlo y honrarlo, y esto se ve reflejado en la decisión de abrir esta sucursal que era un sueño que él tenía”, señaló el referente de la firma rosarina, que viene ampliando su presencia en el área metropolitana. Funes es la segunda ciudad a la que llegan fuera de Rosario, siendo la primera Villa Gobernador Gálvez, donde están desde el año 2000.

Por su parte Griselda Álvarez, hermana de Sabino y parte del directorio de la empresa, expresó a Negocios de La Capital que están en la mira de otras zonas cercanas a Rosario donde continuar el proceso de crecimiento, aunque todavía no hay nada definido. “Es verdad que el supermercado tiene una vinculación muy fuerte con Rosario, pero trasladamos todos los servicios y nuestra política de precios a cada nueva sucursal que abrimos y es lo que buscamos seguir haciendo”, sostuvo la empresaria.

Un lugar de encuentro

La apuesta principal de La Gallega pasa por consolidar un formato que combina distintas experiencias y convierte al supermercado en mucho más que un espacio de compras. En palabras del gerente general, Damián Brocca, lo que se busca es generar un punto de encuentro que integra comercio, gastronomía y servicios. Se trata de una estrategia que comenzaron a implementar el año pasado, cuando avanzaron con la transformación de su hipermercado de Circunvalación y Eva Perón, al incorporar una galería comercial con diferentes locales.

El supermercado fue inaugurado con el tradicional corte de cintas a cargo de los directivos de la cadena y funcionarios. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

“Este supermercado lo pensamos, no solo como un local donde vienen a comprar un producto, sino como un lugar de reunión. En un momento donde competimos con la tecnología, asumimos el desafío de que la gente se cruce acá y ofrecerles algo distinto. Ejemplos de esto son la prioridad que le damos al sector de frescos, la decisión de montar toda una panadería dentro del complejo -y no solo un área que vende pan-, la carnicería con nuestras marcas propias como Estancia Retiro y Estancia Festuca, que incluso se producen en campos propios”, explicó Brocca a Negocios.

En ese marco, durante las próximas semanas se irán sumando las propuestas comerciales y gastronómicas elegidas para robustecer la oferta. Entre ellas estarán la cafetería Sablé París, la heladería Marbet, además de marcas como Chic Perfumería, Moda Shop, Yolo Accesorios, el bazar Ornatto, la agencia turística Paixal y la marca de ropa Vicky Lencería.

“Sumamos 1.200 m² destinados exclusivamente al supermercado y otros 1.000 m² al paseo comercial, dentro de un predio de 9.000 m². Más allá de la elección del lugar, esta apertura forma parte de una estrategia que pensamos hace tres años y que no solo contempló el supermercado, sino también un cambio de marca y de experiencia para todas las sucursales”, aseguró Brocca. El estacionamiento es otro punto fuerte del proyecto, que cuenta con más de 150 cocheras y doble acceso vehicular.

La obtención del lote por parte de La Gallega fue posible a partir de un acuerdo con los desarrolladores de Calmo, entre los que figura la familia Angelomé, además de otros inversores locales. Para poner en marcha la obra y avanzar sobre los permisos en el lote, tuvieron que esperar a que el barrio se consolidara a su alrededor. “Funes está creciendo un montón y es una ciudad muy pujante donde queríamos estar”, sostuvieron los hermanos Álvarez.

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Nuevas tendencias

Uno de los diferenciales del proyecto comercial está puesto en la incorporación de modalidades de compra que buscan agilizar la experiencia del consumidor. En ese sentido, desde La Gallega ponen el foco en el sistema pickup, que permite realizar el pedido de manera remota y retirarlo directamente en el supermercado. Según Brocca detectaron que esta es una tendencia en ascenso y muy común entre el público de Funes, donde gran parte de la gente no quiere esperar para retirar su pedido.

“Es a lo que más le apostamos y creemos que va a funcionar muy bien acá, el cliente hace el pedido de forma remota, llega al supermercado, lo carga y sigue”, señaló Sabino. La propuesta se complementa con equipamiento moderno, como balanzas de autopesado y cajas de autocobro, que apuntan a ofrecer más alternativas y agilidad en el proceso de compra.

Modelo de exhibidoras italianas que la empresa hizo traer desde Italia. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

La renovación también alcanza a las exhibidoras. Brocca y Álvarez hicieron traer varios modelos italianos luego de un viaje que realizaron a una feria de retail en dicho país. A esto se suma una balanza con inteligencia artificial, capaz de identificar la mercadería que el cliente coloca en la bolsa, además de los changuitos para chicos que ya causaron furor en otras sucursales de la cadena. Todas innovaciones apuntadas a captar a un público potencial de 15 mil habitantes, según cálculos realizados por la empresa.

No deja de ser una inversión desafiante en un contexto complejo para el consumo masivo. Consultado sobre el desempeño de las ventas, el gerente general señaló que el comportamiento es dispar entre las distintas sucursales de la cadena. “A nivel nacional, el supermercadismo en el acumulado de enero a octubre cayó un 3,5% interanual, pero nosotros crecimos tres puntos el año pasado porque tenemos sucursales a las que les fue muy bien y otras que no tanto, a estas últimas les estamos poniendo foco para saber los motivos”, destacó Brocca.

El buen desempeño que la marca registró durante el 2025 también se vislumbra en el vínculo con sus proveedores. Consultado por Negocios, Ismael González, gerente del Litoral de la firma de alimentos Molinos Río de La Plata, indicó que, dentro del área, La Gallega es el comprador más importante del grupo en lo que es supermercadismo. “En nuestro caso hemos generado grandes acciones con ellos y tienen un gran volumen de compra, de entre 250 y 300 millones mensuales de productos”, sostuvo el referente regional de la compañía que representa grandes marcas como Lucchetti, Matarazzo, Exquisita, Cruz de Malta, Granja del Sol y Nieto Senetiner.

Damián Brocca, gerente general de La Gallega. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Una cadena de valor agregado

Durante el evento de inauguración, Negocios también conversó con “Dani”, una de las caras más reconocidas de la cadena en las redes sociales y quien es conocido como el influencer de La Gallega. Su nombre es Daniel Soria y lleva 26 años trabajando en la empresa, donde pasó por distintos supermercados y áreas. Desde mayo de 2024, se convirtió en el rostro de los contenidos digitales de la marca, con un estilo espontáneo y cercano que también conquistó a los clientes.

“Estoy muy feliz porque esta apertura implica alrededor de 80 nuevos puestos de trabajo, tener tantas familias que van a depender de esta empresa me pone contento. Ahora Funes, Roldán y los barrios aledaños van a saber lo que es tener el pan de La Gallega en la mesa, que es el mejor de todos. De hecho, toda la panificación completa que tenemos es de elaboración propia”, aseguró Dani y agregó que actualmente su esquema de trabajo implica entre dos y tres visitas diarias a cada sucursal de la cadena, donde emplea tres horas en recorrer las góndolas, hablar con los clientes, asesorarlos sobre las promociones del día y cualquier consulta que pueda surgir.

El "Dani", influencer de La Gallega en redes sociales y cara visible de la marca en sus sucursales. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

La generación de empleo que viene atada a este proyecto fue un hecho que destacó el intendente de Funes, cuando dedicó unas breves palabras de agradecimiento, previo al corte de cintas que marcó el inicio de esta nueva etapa para la firma de retail. Santacroce valoró que una inversión de este tipo se haga en su ciudad y en un momento de crisis para el país, donde, según expresó, la confianza del sector privado se vuelve fundamental para garantizar el bienestar de las personas.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la historia y los valores de esta empresa familiar que pudo anteponerse a cada momento complejo de la Argentina para preservar un proyecto común, sin bajar nunca los brazos. “Que una familia trabaje junta, que trabajen los hijos, los nietos, los bisnietos, sintiendo el orgullo de la marca que construyeron a lo largo del tiempo, invirtiendo, cumpliendo con su palabra y pensando en el futuro me hace sentir orgulloso”, expresó el mandatario provincial.