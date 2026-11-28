El Reino Unido celebró que el Tribunal del Mar rechazara dictar medidas provisionales contra el proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago austral

El gobierno del Reino Unido celebró este sábado la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de rechazar el pedido de medidas provisionales contra la explotación petrolera en las Malvinas , reivindicó su estrategia jurídica en Hamburgo (Alemania) y reclamó a la Argentina respetar el principio de autodeterminación de los isleños .

A través de una declaración conjunta difundida oficialmente por el Foreign Office y la Fiscalía General británica, el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband , y la fiscal general, Ellie Reeves (quien encabezó los alegatos orales de Londres ante el tribunal), calificaron la resolución como “una reivindicación de la sólida defensa y estrategia legal del Reino Unido” .

“Acogemos con satisfacción la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales” , señalaron ambos funcionarios en el comunicado publicado tras la audiencia pública en Alemania.

En un mensaje de tono político dirigido a Buenos Aires, las autoridades británicas sostuvieron que “la Argentina intentó impedir que los habitantes de las Falklands (Malvinas) tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento” .

Posición histórica de Londres

Asimismo, Londres reafirmó su posición histórica sobre el archipiélago y los recursos de la plataforma continental: “El Reino Unido no tiene dudas sobre nuestra soberanía sobre las Falklands, nuestra soberanía y derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes y el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas”.

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En el cierre de la declaración oficial, Miliband y Reeves exhortaron al gobierno argentino a cesar las medidas judiciales, diplomáticas y regulatorias vinculadas a la actividad hidrocarburífera en el archipiélago.

“Ahora pedimos a la Argentina que respete el derecho de los isleños a determinar su propio futuro y la instamos a poner fin a su presión económica más amplia contra las Falklands”, concluyeron.