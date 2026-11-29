Este domingo, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, Lo Lumvrise serán los encargados de cerrar el Festival Roberto Fontanarrosa , con todo el humor y el sello artístico que los convirtió en uno de los grupos humorísticos más reconocidos de Rosario y de todo el país.

Después de más de 27 años de trayectoria, el grupo integrado por Hernan el Negro Cigno, Damian Pelu Taborda y Pablo Pachi Fontana, llegará con un espectáculo que recorrerá su extensa historia, combinando sus sketches más clásicos y queridos por el público con nuevas propuestas humorísticas.

Será una oportunidad especial para disfrutar de sus personajes, situaciones y ocurrencias más reconocidas , en un recorrido por la trayectoria de un grupo que forma parte de la identidad humorística de Rosario y que ha sabido conquistar escenarios y públicos de todo el país.

Cine Negro es una docuficcion en homenaje al gran Fontanarrosa. Una cantidad importante de historietistas, humoristas graficos, dibujantes, actores de la cultura en general le rinden homenaje a nuestro querido y talentoso Negro Fontanarrosa.

El Festival Fontanarrosa comenzó el miércoles pasado, con propuestas culturales y recreativas que van desde charlas hasta muestras inmersivas y obras de teatro. El encuentro busca rendir homenaje a una de las figuras culturales más emblemáticas de Rosario y festejar su legado en un nuevo aniversario de su nacimiento.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de Rosario junto a la Universidad Nacional de Rosario, invita a todos los rosarinos, rosarinas y turistas de paso a sumergirse en el universo de "El Negro" a través de charlas, muestras artísticas, obras de teatro, proyección de documentales y actividades inmersivas. Se explorará la obra del rosarino, su humor, su influencia y su imborrable huella en la cultura local.