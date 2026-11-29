Como parte del plan de ordenamiento del tránsito, calles del centro y sur de la ciudad dejarán de tener estacionamiento a 45° para pasar a paralelo al cordón

El estacionamiento en 12 cuadras de Rosario cambiará de modalidad desde el próximo martes, cuando comience diciembre. En distintos sectores del centro y sur de la ciudad, los vehículos deberán estacionar en paralelo al cordón, en lugar de hacerlo a 45°, una modificación que busca mejorar la circulación y reducir las maniobras sobre la calzada.

La medida se implementará a partir de las 0 y se suma a los cambios realizados en octubre de 2025 , cuando se modificó la modalidad de estacionamiento en otras 23 cuadras del área central.

Desde la Municipalidad señalaron que la iniciativa responde a las necesidades planteadas por vecinos y vecinas, en un contexto de crecimiento del parque automotor. El objetivo es generar más espacio para la circulación, reducir los tiempos de maniobra y evitar las interrupciones que se producen cuando los vehículos estacionan.

Los cambios se implementarán en pasaje Simeoni al 1100 , entre Mitre y Sarmiento; Rueda al 1800 , entre Italia y Dorrego; Cochabamba al 600 , entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires; 9 de Julio al 100 y 200, entre Ayacucho y Necochea; San Luis al 3200 , entre Crespo y Vera Mujica; Tucumán al 900 y 1000 , entre Sarmiento y avenida Belgrano; Jorge Cura al 2200 y 2400 , entre Pueyrredón y bulevar Oroño; y La Paz al 400 , entre 1° de Mayo y Alem.

En los próximos días se colocará nueva señalización vertical y horizontal para indicar la modalidad de estacionamiento y se realizará una campaña de información destinada a los vecinos de las zonas alcanzadas.

Un plan que comenzó en 2025

La nueva disposición forma parte de un programa de ordenamiento y modernización del tránsito que tuvo una primera etapa el 1° de octubre de 2025, con cambios en 23 cuadras del área central.

En aquella oportunidad, antes de implementar las modificaciones, se renovó la señalización y la demarcación para mejorar la visibilidad y organizar el uso del espacio vial.

También se habilitó el estacionamiento en determinadas intersecciones, a partir de pedidos de vecinos, y se incorporaron espacios exclusivos para motos en el sector delimitado por Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas. La medida buscó evitar que los rodados ocuparan las veredas y mejorar la circulación peatonal.

El plan se complementa con la puesta en marcha del Sistema de Videocontrol y la incorporación de nuevas tecnologías al sistema de semáforos.

Con estas acciones, el municipio busca ordenar el espacio vial, mejorar las condiciones de circulación y favorecer una convivencia más segura entre vehículos y peatones.