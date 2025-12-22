La Capital | Economía | actividad económica

Efecto elecciones: la actividad económica cayó 0,4% en octubre

La baja más significativa correspondió a la industria manufacturera, con un retroceso del 2,7% interanual, según relevó el Indec

22 de diciembre 2025 · 19:26hs
La baja más significativa correspondió a la industria manufacturera.

La actividad económica registró en octubre una contracción mensual del 0,4%, de acuerdo con los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante el mes de las elecciones legislativas sobrevoló la incertidumbre económica.

No obstante, pese al retroceso frente a septiembre, el indicador mostró una suba interanual del 3,2% y acumuló un crecimiento del 5% en los primeros diez meses del año en comparación con igual período de 2024.

En la medición interanual, doce de los sectores que integran el Emae exhibieron incrementos. Se destacaron pesca, con un salto del 91,4%, e intermediación financiera, que avanzó 22,8% respecto de octubre del año pasado. En este último caso, el desempeño estuvo explicado principalmente por una mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa.

La intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en la variación anual del índice, seguida por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9% interanual. Entre ambos rubros aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento del Emae.

Industria en jaque

En contraste, tres sectores mostraron caídas en relación con el mismo mes del año previo. La baja más significativa correspondió a la industria manufacturera, con un retroceso del 2,7% interanual. También se contrajeron la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8%) y hoteles y restaurantes (-1,0%). En conjunto, estas actividades restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

Octubre estuvo marcado por un contexto de elevada volatilidad cambiaria y por el endurecimiento de la política monetaria que llevó adelante el equipo económico en la antesala de las elecciones legislativas. Con el objetivo de evitar un salto del tipo de cambio, se restringió la circulación de pesos, se incrementaron las tasas de interés y se encareció el acceso al crédito para empresas y familias. Tras el resultado electoral, el gobierno avanzó en el desarme de ese esquema.

