Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

La petrolera avanza en la identificación de pymes y empresas industriales de la provincia para sumar capacidades productivas y servicios a sus operaciones

El sector energético promete grandes oportunidades y más de 200 empresas santafesinas participaron este lunes de una ronda de negocios para el desarrollo de proveedores junto a la firma Pan American Energy (PAE).

Durante el encuentro organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe que se realizó en los salones de La Fluvia primero se llevó a cabo una charla técnica para explicar las demandas de la compañía y luego fue el turno de la ronda de negocios. Todo con el objetivo de impulsar el desarrollo de proveedores locales y promover nuevas oportunidades de articulación empresarial, explicaron desde la provincia.

Pan American Energy es una de las principales compañías energéticas de la Argentina y la región, con actividad en exploración y producción de petróleo y gas, generación de energía eléctrica y participación en proyectos de energías renovables.

Emiliano Schlotthauer, Líder de Gestión de Proveedores en PAE, explicó que la compañía tiene hoy un portfolio muy amplio y está muy enfocado en el desarrollo tanto del upstream como el midstream y el downstream. “Estamos centrados en el proyecto de GNL (Gas Natural Licuado), en distintas ampliaciones y en la renovación de refinerías. De hecho, el año pasado nuestra refinería fue premiada como la más moderna de Latinoamérica. En cuanto a renovables, el último desarrollo puntual fue un parque eólico en Brasil con 94 aerogeneradores y una potencia de 4.200 MW. Para el sur de Argentina ya se han realizado mediciones de vientos en varios sectores de la Patagonia, pero el avance es minuto a minuto. Hoy el enfoque principal es el GNL para poder exportar gas al mundo. Hay un porfolio de proyectos muy variados ”, señaló en la previa a su presentación frente a los industriales de la provincia.

panamerican Emiliano Schlotthauer, Líder de Gestión de Proveedores en PAE.

Energía al frente

Frente a la necesidad de reactivación del sector fabril las palabras del ejecutivo fueron más que bienvenidas. Contó que todo lo relacionado a GNL, producción de gas, petróleo y refinación son proyectos que se llevarán adelante “en lo inmediato”. En cuanto a renovables, en cambio, tienen una visión a mediano plazo pero ya cuentan con muchas mediciones de vientos en el sur para darle impulso a los proyectos y sólo “hay que encontrar el momento justo”. Actualmente, la inversión fuerte de Pan American Energy "está destina al proyecto que cambiará la matriz energética de Argentina y atraerá divisas al país”, señaló Schlotthauer.

El Líder de Gestión de Proveedores en PAE relató qué tiene que tener una pyme santafesina para convertirse en proveedora de la compañía. “Tenemos tres ejes cruciales. Primero, eficiencia operativa que cumpla con nuestros estándares. Segundo, eficiencia en costos. Tercero, una vertical fundamental es la seguridad en todo lo que operamos. Además, cada empresa debe aportar expertise y valor agregado, ya sea directamente para Pan American Energy o para la cadena de valor en su totalidad, incluyendo el primer, segundo y tercer anillo de proveedores. Trabajamos tanto con contratistas directos como con subcontratistas”, reseñó.

Perspectiva para las industrias

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, realizó un balance sobre la actividad durante el 2025 y aunque dijo que “ha sido un año difícil donde la actividad industrial cayó de manera significativa a partir de mitad de año”, advirtió que hay grandes oportunidades con presencia y acompañamiento del Estado. “Valoramos la actitud responsable de nuestros empresarios al mantener sus equipos de trabajo y respondemos con políticas activas de desarrollo de proveedores. Santa Fe representa el segundo PBI industrial de la Argentina, con una matriz diversificada y potente que se insertará con éxito en las cadenas de gas, minería y petróleo”, subrayó.

Beccani se mostró optimista para el 2026 pero también pidió acompañamiento del gobierno nacional. “Creemos que las políticas macro nacionales deben generar las condiciones para que los complejos productivos se amplifiquen, se desarrollen y se creen nuevos puestos de trabajo”, resaltó.