La actividad industrial sigue en retroceso y el sector textil es el más golpeado

El dato más alarmante de septiembre se concentró en los sectores vinculados a la vestimenta y la producción de insumos básicos para la moda

7 de noviembre 2025 · 19:24hs
La división Productos textiles experimentó una dramática caída interanual del 20

La división "Productos textiles" experimentó una dramática caída interanual del 20,5%.

La actividad industrial cayó 0,7% en septiembre, respecto al mismo mes de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el acumulado de enero a septiembre de 2025 aún presenta un incremento del 3,8%, el análisis de la coyuntura reciente, utilizando la serie desestacionalizada del IPI, confirma un período de fuerte contracción que se aceleró en el segundo semestre. De acuerdo con la serie desestacionalizada, el nivel de actividad fue 3,6% inferior al de mayo y fue el segundo más bajo desde abril.

El IPI manufacturero, en su serie desestacionalizada, registró caídas significativas en la variación intermensual en junio (-2%), julio (-2,2%) y septiembre (-0,1%) de 2025. Esta secuencia de variaciones negativas, compensada mínimamente por un leve repunte en agosto (+0,7%), consolida un retroceso acumulado en los últimos cuatro meses (junio-septiembre 2025) cercano al 3,6% en el nivel general de la actividad industrial, reflejando una marcada desaceleración económica.

El dato más alarmante de septiembre de 2025 se concentró en los sectores vinculados a la vestimenta y la producción de insumos básicos para la moda. La división "Productos textiles" (División 17) se destacó como la más castigada, experimentando una dramática caída interanual del 20,5%.

Este desplome en la producción textil tuvo una incidencia negativa de 0,4% en el nivel general del IPI. Dentro de este rubro, las actividades productivas sufrieron caídas aún más severas: la producción de hilados de algodón se hundió un 30,4% interanual, debido a una disminución en las ventas, mientras que la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles cayó un 28,2%.

Producción en jaque

Por su parte, la división "prendas de vestir, cuero y calzado" (divisiones 18-19) también mostró un desempeño desastroso, registrando una caída interanual del 14%. Esta división tuvo la principal incidencia negativa individual en el nivel general del IPI, contribuyendo con -0,7 puntos porcentuales.

Las principales causas de la crisis en esta área son la menor demanda local por parte de los consumidores y el ingreso de productos importados. Específicamente, la fabricación de calzado y sus partes mostró una caída interanual del 23,8%, siendo la principal incidencia negativa dentro de su división. La fabricación de prendas de vestir cayó un 9,2% en la misma comparación.

Caídas generalizadas

El deterioro productivo de septiembre no se limitó a los textiles y la indumentaria, sino que afectó a siete de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera. Los productos de metal marcaron una caída interanual del 11,8%. Esto se debió a una disminución de la demanda interna y el ingreso de productos importados, siendo los envases metálicos los más afectados con una baja del 26%.

En tanto, productos de caucho y plástico (División 25) retrocedió un 11,1% interanual. La fabricación de neumáticos cayó un abrupto 32,3%, en un contexto de menor actividad relacionada con la disminución de las ventas y el ingreso de productos importados.

Por otra parte, productos minerales no metálicos registró una baja del 6% y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes disminuyó un 2,5%, debido principalmente a una menor comercialización en el mercado interno de autopartes (-6,0%). La Industrias metálicas básicas bajó 1%.

Los que lograron sostener la actividad

A pesar de la contracción general, varios sectores lograron presentar subas interanuales, mitigando el impacto negativo en el IPI general. Otro equipo de transporte exhibió la suba más notable, con un aumento interanual del 16,4%, impulsado por la producción de motocicletas, que creció un 44,8%.

>> Leer más: Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Otros equipos, aparatos e instrumentos creció 8,8% y refinación del petróleo, coque y combustible nuclear aumentó 7,6%, debido principalmente a una mayor elaboración de gasoil (+12%).

Por su parte, maquinaria y equipo subió 4,5%, con un fuerte repunte en la maquinaria agropecuaria (+25,9%). Sustancias y productos químicos se incrementó 2,2%, con un aumento del 30,3% en la elaboración de materias primas plásticas y caucho sintético, recuperándose de problemas técnicos y paradas de planta del año anterior.

En tanto, alimentos y bebidas mostró un crecimiento interanual modesto del 0,7%, impulsado por los productos lácteos (+12%).

A nivel nacional, la inflación de octubre sería mayor a la de septiembre y se ubicaría entre el 2,1% y 2,8% de acuerdo a relevamientos de distintas consultoras privadas.

Anticipo IPC nacional: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires de octubre fue de 2,2%

Los comercios y empresas ligadas a la construcción siguen en alza.

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

 Arca: el monte límite para transferencias

Arca: cuál es el monto límite para realizar transferencias en noviembre

Ell 52% de las ventas fueron abonadas a través de tarjetas de crédito.

Cybermonday: el ecommerce sostuvo el pulso del consumo

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Fue considerado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en cuatro oportunidades y abuso sexual simple, agravados por cometerse mientras estaba a cargo de la educación de las víctimas
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs
Central juega ante San Lorenzo con el objetivo de ganar la zona de cara a los play-offs

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Central ante San Lorenzo: Ariel Holan confirmó el equipo con dos cambios

Los entretelones de la anunciada continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Los entretelones de la anunciada continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lionel Messi busca un hito con Inter Miami en la MLS: cuándo juega y contra qué rival

Lionel Messi busca un hito con Inter Miami en la MLS: cuándo juega y contra qué rival

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros