La Capital | Economía | dólar

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

El viernes subió 7 pesos y cerró un mes en alza, aunque en la última semana hubo menos presión cambiaria. Dudas en la city

31 de octubre 2025 · 19:06hs
Luego de las elecciones desaceleró la presión sobre el dólar

Luego de las elecciones desaceleró la presión sobre el dólar, aunque no hubo desarme de carteras. El viernes cerró al alza.

El dólar mayorista trepó $ 7 y cerró a $ 1.445 este viernes, a buena distancia del techo de la banda cambiaria, que fue de $ 1.496. En la primera semana tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA), bajó $ 47. La caída fue menor a la esperada por el mercado. En el mes de septiembre experimentó una suba de 4,7 %.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a más de u$s 316,4 millones. El dólar minorista cerró a $ 1.475,11 para la venta, según el promedio de entidades financieras publicado por el Banco Central (BCRA), lo que implica una caída semanal del 2,8%, pero un aumento mensual del 4,9%. En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cerró a $ 1.475 para la venta.

Los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $ 1.477,5 y que en diciembre lo hará a los $ 1.517. El viernes, en el mercado de futuros se negociaron u$s 1.089 millones.

Cautela cambiaria

La Chief Economist de Formula, Marianela Gayá, señaló que tras un resultado electoral que trajo euforia en acciones y bonos, la sensación pareció diferente en lo que respecta a la evolución del dólar, lo cual podría explicarse por las dudas sobre “eventuales modificaciones en el actual esquema de bandas cambiarias”.

El mercado especula con que el BCRA podría aprovechar esta etapa de relativa calma y reforzada confianza electoral para recomponer reservas”, destaca la especialista, lo que implicaría una cotización más alta del dólar.

En cuanto a la dolarización de carteras previa a las elecciones, y si bien se esperaba que parte de esos dólares adquiridos con fines especulativos fueran liquidados tras los comicios, Gayá entiende que este comportamiento no se materializó como se esperaba, algo que también explicaría en cierta medida la estabilidad del tipo de cambio.

Alivio monetario

En las últimas horas, el BCRA dio una leve señal en la distensión de encajes. Tras la reunión de directorio del jueves, la entidad monetaria publicó la Comunicación “A” 8350, que introdujo cambios en el cómputo y la normativa de efectivo mínimo. La medida representa una señal leve de relajamiento tras la suba de encajes implementada en la previa electoral con el objetivo de limitar la volatilidad del dólar.

Una política acumulación de reservas y un descongelamiento monetario podrían presionar sobre la tasa de inflación, que viene en alza desde el segundo trimestre del año. Una vez revalidado su modelo en las urnas, el gobierno parece relajarse un poco en ese frente. Mientras las consultoras privadas ya anticipan una suba relevante del índice de precios, impulsada por los alimentos, se vienen nuevas subas en tarifas y combustibles.

En lo que hace a las cuentas externas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la llegada de turistas extranjeros al país tuvo en septiembre su caída interanual más profunda en seis meses, pese a que hubo un nuevo ajuste en el precio del dólar.

Noticias relacionadas
despues del batacazo de milei, el dolar blue cae en santa fe: como cerro este lunes

Después del batacazo de Milei, el dólar blue cae en Santa Fe: como cerró este lunes

El dólar arrancó la jornada de ayer en $1.310 pero rápidamente pasó al rando de los $1.450.

La nueva expectativa política reconfigura el mercado cambiario

el guru rosarino del blue lanzo otra bomba con su pronostico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

tras el batacazo de milei, el dolar blue se hundio en rosario

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la caja negra

Inteligencia Artificial en la Justicia de Santa Fe: el límite infranqueable de la "caja negra"

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto que será debatido en el Concejo. Es la quinta proyección de recaudación y gastos con superávit fiscal

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Ovación
Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre
OVACIÓN

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero