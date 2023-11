Diana Mondino puso en duda el ingreso de Argentina a los BRICS: cómo funciona ese bloque

La nominada como futura ministra de Relaciones Exteriores de Milei sostuvo que el país no está en condiciones de integrar el grupo de economías emergentes

La libertaria sostuvo, a su salida de un encuentro con la Unión Industrial Argentina (UIA) este jueves, que no están dadas las condiciones para que la República Argentina pase a integrar el grupo, situación que se haría efectiva a partir del 1° de enero del 2024. “Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente”, dijo la futura funcionaria, y aclaró: “Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”.