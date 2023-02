Deuda: Heller dijo que Juntos por el cambio busca "crear pánico"

En este contexto, el legislador advirtió que Juntos por el Cambio “trata de crear pánico” ante la sociedad con la “creación de desestabilización y hacer que no se pueda cumplir lo que el gobierno intenta llevar adelante con Precios Justos y la refinanciación de la deuda que dejó la administración de Macri, que se vienen negociando bien”, subrayó.

“Argentina tiene una enorme deuda, que no se puede dejar de considerar en ningún análisis, pero los u$s 45.000 millones (con el Fondo Monetario Internacional) los tomaron ellos, así como, en una gran proporción, el endeudamiento en dólares con los bonistas privados que hubo que refinanciar”, objetó Heller. Y dijo: “Al país no le quedó nada, sólo la deuda, y desde ese muerto que dejaron hubo que arrancar”. Así, el presidente de Banco Credicoop salió en respuesta a un comunicado de la coalición opositora publicado esta semana bajo el título “Nos están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino”.