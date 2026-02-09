Descuentos por pago anticipado anual de TGI, inmobiliario y patente: el paso a paso del trámite

Además, aquellos contribuyentes que no registren deudas en API pueden acceder a un descuento de hasta el 56%

El pago anticipado de la TGI de todo 2026 llega con un descuento del 15%.

El pago anticipado de impuestos siempre tiene sus beneficios. Ese es el caso de la Tasa General de Inmuebles (TGI), el impuesto inmobiliario y la patente.

En el caso de la TGI, la Municipalidad de Rosario ofrece un descuento del 15% por el pago anticipado anual de este impuesto . La fecha límite para acceder a esta rebaja es hasta el 18 de febrero, y todo el trámite se puede realizar de manera online. Además del descuento, un punto importante es que quienes opten por esta modalidad de pago evitarán cualquier tipo de variable y no deberán realizar más gestiones de pago por el resto del año.

En cuanto al Impuesto Patente Automotor, se mantienen los beneficios de 2025: quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento , mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.

Además, la Administración Provincial de Impuestos (API) ofrece rebajas de hasta el 56% para aquellos contribuyentes que estén al día con el abono de este gravamen.

Cómo acceder al descuento anual de la TGI

En el caso de las personas adheridas al sistema de homebanking, podrán ingresar de forma directa y allí podrán visualizar la opción de pago anual de la TGI, con el descuento del 15%.

Durante estos días tendrán disponibles el monto de pago anual con descuento, y el monto del mes de enero. Si abonan el monto anual, el resto de las boletas desaparecerán el transcurso del año y no deberán realizar ningún tipo de trámite extra.

>> Leer más: Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Quienes aún no estén adheridos al homebanking, para poder acceder a dicho beneficio podrán ingresar a través de rosario.gob.ar a 'Pagar TGI', con número de cuenta y código de gestión personal.

Una vez generado el pago anticipado se podrá abonar con tarjeta de débito o crédito (en un pago), mediante Volante Electrónico de Pago (VEP), débito en cuenta bancaria o imprimiendo la boleta de manera presencial. Además, quienes cuenten con código de pago, ya tendrán generado el cupón de pago anual para poder abonarlo en cualquier Santa Fe Servicios, Muni Pago, Pago Fácil o Rapi Pago.

Por otra parte, para las personas que aun no se encuentran adheridas a la boleta digital, lo pueden hacer mediante rosario.gob.ar o chatear con MuniBot y generar el cupón de pago. Además, también se puede abonar de manera presencial con el código de pago electrónico en cualquier MuniPagos, Santa Fe Servicios, Pago Fácil o Rapipagos.

Descuento por pago anual de la patente automotor

En cuanto al Impuesto Patente Automotor, quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15% de descuento en cada cuota.

Para la liquidación de deudas Patente, se puede ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite desde el box; o ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para la descarga de las boletas o de la liquidación de deudas.

Vale recordar que a partir del 2025, se puede abonar utilizando cualquier billetera digital gracias al Qr interoperable que figura en la parte baja de la boleta.

Descuentos en API por "Buen contribuyente"

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) anunció que los contribuyentes que se encuentren al día con sus impuestos podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.

>> Leer más: Contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Aquellos contribuyentes que no registren deudas hasta el 31 de diciembre, contarán con un 20% de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.

Estos beneficios se suman a los establecidos en la ley tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento y alcanzando por combinación ("Buen Contribuyente" + pago anual + eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.

También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15% de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso ("Buen Contribuyente" + débito automático) el descuento alcanza un 46% de descuento.