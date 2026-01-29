Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Una buena noticia para los jubilados y pensionados rosarinos que cobren los haberes mínimos. Ahora, estarán exentos de la Tasa General de Inmuebles (TGI), tanto los beneficiarios inquilinos como los propietarios, con diferentes topes.
Beneficiarios inquilinos y propietarios pueden solicitar este beneficio. El trámite se puede realizar de manera online o presencial
Una buena noticia para los jubilados y pensionados rosarinos que cobren los haberes mínimos. Ahora, estarán exentos de la Tasa General de Inmuebles (TGI), tanto los beneficiarios inquilinos como los propietarios, con diferentes topes.
De esta manera, para acceder a la exención del pago de la TGI en el caso de un beneficiario propietario, sus ingresos no deben superar dos jubilaciones mínimas ($ 698.598). En cambio, si se trata de un jubilado inquilino, para eximirse del pago de dicho impuesto sus ingresos no deben exceder los tres haberes mínimos ($ 1.047.897).
El trámite para solicitar la exención de la TGI para jubilados se puede realizar de manera online. Es un procedimiento rápido y sin costo, que puede significar un alivio para el bolsillo. No obstante, para aquellos beneficiarios que deseen realizar la gestión de manera presencial, también existe dicha opción.
Para realizar el trámite de manera digital, hay que ingresar al sitio web de la Municipalidad de Rosario. Una vez allí, hay que completar con los datos que figuran en la boleta: el número de cuenta TGI y el Código de Gestión Personal.
Luego, el sistema pide completar con los siguientes datos personales: apellido y nombre, CUIT/CUIL, correo electrónico y teléfono.
>> Leer más: Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15% de descuento anual
Para realizar el trámite de manera presencial, es necesario soliticar un Turno web para la oficina de Finanzas correspondiente. El día del turno, el beneficiario deberá acercarse al Centro Municipal de Distrito con la documentación a presentar indicada.
Original y copia de:
La provincia será la tercera con mayor pérdida de alumnos en el país. Las proyecciones indican que se reducirá la cantidad de alumnos por maestro