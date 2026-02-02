La Capital | Opinión | estadística

La renuncia de Lavagna al Indec: la estadística no es una fórmula es un convenio

La salida del director del Indec vuelve a poner sobre la mesa el sentido profundo de la estadística como herramienta de argumentación, consenso y calidad democrática

Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec

2 de febrero 2026 · 18:26hs
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la mira.

Imagen de archivo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la mira.

La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) después de 7 años de gestión se produce en medio de críticas a los efectos de los cambios en la canasta familiar, resultados de la encuesta de gasto en los hogares relevada entre los años 2017 y 2018.

Todos tenemos muy presente la importancia de los acontecimientos ocurridos durante la década transcurrida. Y seguramente que, sobre dichos acontecimientos, habrá opiniones contrapuestas y grandes oportunidades de discusión. En ese clima precisamente quiero detenerme para poner el lente sobre la estadística, y en particular las estadísticas públicas. Por qué es en circunstancias como estas que se revela la íntima y profunda naturaleza de la estadística. Porque en estos momentos se hace patente que los resultados estadísticos no son el resultado mecánico de fórmulas y procesos burocráticos, si no de algo muy lejos de esa visión.

Estadística es una forma de argumentar, haciendo que el debate se vincule fuertemente con los datos, y permita que la conversación pública tenga otro calibre y que los resultados de la misma sean mejores prácticas y mejores decisiones.

No debe sorprender por lo tanto que se discuta hoy sobre los pro y los contras del cambio realizado. Al contrario sí sorprende que no sea más intenso ese debate. Llama la atención que no se haya discutido en su momento en torno al Censo de Población del año 2022, relevado durante el mandato de Lavagna, con su relevamiento incierto y sus contenidos sorprendentes.

El aporte de la estadística

En el campo social la estadística contribuye a la retórica, que es el espacio propio de la política. Los datos estadísticos necesariamente deben ser el resultado de un convenio, de un pacto de confianza entre la ciudadanía y el gobierno, para que sus resultados sirvan al desarrollo de las políticas y otorguen la transparencia necesaria para su evaluación.

Vale la pena entonces detenerse en lo que significa el programa de precios al consumidor, y de su necesaria dinámica impulsada por los cambios en el género de vida, es decir en el perfil de consumo, por el nivel de renta que nos acompaña y por las variaciones de precio qué ocurren. En Argentina se han registrado esas modificaciones reflejándolas en cambios en la canasta cada 10 años.

El gobierno de Estados Unidos, a través del Bureau of Labor Statistics (BLS), realiza cambios de base y actualizaciones de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de forma periódica, transparente y planificada, cada dos años. Estas actualizaciones se basan en encuestas extensas de gasto de los hogares y se comunican con antelación para garantizar la continuidad estadística y la confianza pública. Última actualización: 2023–2024, basada en datos de gasto de 2021–2022.

La encrucijada del IPC

La base que se utilizó hasta ahora en Argentina fue implementada en el año 2016, 12 años después del período de referencia, relevado por la Encuesta de gastos en los hogares en 2004/05. Resulta evidente que hubo sobrado tiempo para discutir sobre la oportunidad y los efectos tanto de la demora como de la aplicación tardía de esas actualizaciones. Es esa la línea de discusión que necesitamos activar en Argentina.

Un activo debate entre usuarios, analistas y productores de estadística, que animen un proceso virtuoso de mejora continua de estadísticas relevantes, oportunas, confiables y accesibles.

¿Cómo se logra eso? Varios factores deben alinearse para que deje de ser noticia la renuncia del director del Indec y veamos aparecer en la prensa manifestaciones de un debate permanente sobre la calidad de los datos que nos orientan en los asuntos públicos y en los negocios privados. Sobre esos temas me extiendo extensamente en mi libro “La República de los datos”.

En síntesis, enhorabuena el debate sobre los datos estadísticos, que reafirma que la naturaleza de la estadística, más allá del cálculo, es un convenio y una forma de argumentar con la evidencia.

Para eso se necesita que definitivamente los estadísticos sean convocados masivamente para darle a los resultados públicos la mayor solidez posible. También la Casa de las Leyes, tanto en la nación como en las provincias debe tener su gabinete de estadística del cual salgan los cimientos de la legislación que aprueban, y nuestras escuelas incluyen definitivamente la necesaria formación en estadística, en el sentido del acuerdo y de la argumentación, de todos los ciudadanos, para que la democracia se fortalezca con la participación de todos en sus decisiones.

Porque las estadísticas las hacemos entre todos aportando desde nuestra existencia hasta el fruto de nuestro esfuerzo. Son el espejo que nos refleja, en el cual nos solemos mirar a veces con preocupación y otras con alegría.

Ver comentarios

Las más leídas

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Lo último

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Carlos Agustín "Polli" Tévez tenía pedido de captura desde agosto. Quedó en prisión preventiva por cometer amenazas, robos y actos violentos para una asociación ilícita

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
La Ciudad

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Ovación
Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

Policiales
Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
La Ciudad

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe