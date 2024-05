Crisis del gas: "La variable no es solo el frío, también el retraso en obras de infraestructura"

“El escenario energético se complejiza en virtud de las temperaturas, pero adicionalmente tiene diversos escenarios que involucran a esta situación. No solamente la variable es la temperatura sino también está el retraso en infraestructura, una planificación que se tiene que hacer sobre la marcha en función del gran consumo que se está teniendo y que no se estaba esperando a niveles residenciales. Por el otro lado, hay un decaimiento importante de este insumo que venía desde el norte del país, no hay tanta disponibilidad desde Bolivia y eso afecta”, explicó Alberto Rosandi, director ejecutivo y fundador de la consultora especializada en temas energéticos EIyS SA, sobre las restricciones energéticas que están ocurriendo por estos días en el país.