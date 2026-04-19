Durante la gestión de Milei, Santa Fe perdió 13.676 empleos registrados

La provincia de Santa Fe registró una caída del 2,2% en el empleo formal desde noviembre 2023, reveló el Cepa

La cantidad de trabajadores registrados en la provincia de Santa Fe se redujo en 13.676 casos entre noviembre de 2023 y enero de 2026 , lo que representa una caída del 2,2% en el empleo formal, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En términos absolutos, el total de trabajadores pasó de 632.761 a 619.085 en el período analizado.

El relevamiento, que analiza la dinámica laboral santafesina durante los primeros 26 meses posteriores a noviembre de 2023, muestra una disminución sostenida del empleo registrado. La contracción se verificó en distintos sectores de la economía, aunque con mayor impacto en actividades específicas que concentran una parte significativa del empleo formal provincial. La mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la industria manufacturera , con una reducción de 8.089 trabajadores entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Este sector concentró la principal retracción del empleo formal en la provincia durante el período considerado.

Detrás de la industria, el sector de enseñanza registró una caída de 5.186 puestos de trabajo, mientras que el rubro de transporte y almacenamiento perdió 4.529 trabajadores. También se observaron descensos en servicios de alojamiento y gastronomía, con 1.427 empleos menos, y en la construcción, con una reducción de 1.240 puestos.

El informe señala además que otros sectores presentaron disminuciones en menor magnitud, como servicios de asociaciones y personales (-1.048), servicios profesionales, científicos y técnicos (-586) e intermediación financiera y seguros (-526), entre otros.

Sectores en jaque

Si se considera la variación en términos relativos, el sector de transporte y almacenamiento fue el que registró la mayor caída porcentual en la cantidad de trabajadores, con un descenso del 11,2% entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Le siguieron los servicios de alojamiento y comida, con una baja del 8,9%, y enseñanza, con una retracción del 7,4%.

En paralelo, el análisis por tamaño de los empleadores muestra que la pérdida de empleo registrado se concentró principalmente en empresas pequeñas y medianas. Según el informe, el 96,1% de los puestos de trabajo perdidos —equivalentes a 13.139 casos— correspondió a empleadores con hasta 500 trabajadores. En contraste, las empresas de mayor tamaño explicaron el 3,9% restante de la caída, con 537 puestos menos, detalló el Cepa en su informe “Análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Santa Fe”.

En términos porcentuales, los empleadores de hasta 500 trabajadores redujeron su dotación en 2,7%, mientras que las firmas de mayor tamaño registraron una disminución del 0,4% en el mismo período.

El documento también da cuenta de una reducción en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, que pasó de 50.674 en noviembre de 2023 a 48.141 en enero de 2026, lo que implica una caída de 2.533 casos (-5%).

Los datos surgen de un relevamiento basado en información del sistema de Seguridad Social y permiten describir la evolución del empleo formal en la provincia, con foco en la cantidad de trabajadores registrados, su distribución sectorial y el comportamiento según el tamaño de las empresas.

El tamaño de las empresas de Santa Fe

Específicamente si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, los empleadores de hasta 500 trabajadores/as concentran la totalidad de la caída (2.539 casos menos). En contraste, los empleadores de más de 500 trabajadores/as sumaron 6 casos más que en noviembre de 2023.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, el Cepa observó que la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en empresas pequeñas y medianas: el 96,1% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 13.139 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores/as. Mientras que el 3,9% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-537 casos).

En términos porcentuales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal en -0,4% (de 147.277 a 146.740), aquellos empleadores con 500 o menos trabajadores/as disminuyeron su dotación en -2,7% (de 485.484 a 472.345).