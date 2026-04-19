La Capital | Economía | Santa Fe

Durante la gestión de Milei, Santa Fe perdió 13.676 empleos registrados

La provincia de Santa Fe registró una caída del 2,2% en el empleo formal desde noviembre 2023, reveló el Cepa

19 de abril 2026 · 19:26hs
La mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la industria manufacturera de Santa Fe.

La mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la industria manufacturera de Santa Fe.

La cantidad de trabajadores registrados en la provincia de Santa Fe se redujo en 13.676 casos entre noviembre de 2023 y enero de 2026, lo que representa una caída del 2,2% en el empleo formal, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En términos absolutos, el total de trabajadores pasó de 632.761 a 619.085 en el período analizado.

El relevamiento, que analiza la dinámica laboral santafesina durante los primeros 26 meses posteriores a noviembre de 2023, muestra una disminución sostenida del empleo registrado. La contracción se verificó en distintos sectores de la economía, aunque con mayor impacto en actividades específicas que concentran una parte significativa del empleo formal provincial. La mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la industria manufacturera, con una reducción de 8.089 trabajadores entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Este sector concentró la principal retracción del empleo formal en la provincia durante el período considerado.

Detrás de la industria, el sector de enseñanza registró una caída de 5.186 puestos de trabajo, mientras que el rubro de transporte y almacenamiento perdió 4.529 trabajadores. También se observaron descensos en servicios de alojamiento y gastronomía, con 1.427 empleos menos, y en la construcción, con una reducción de 1.240 puestos.

El informe señala además que otros sectores presentaron disminuciones en menor magnitud, como servicios de asociaciones y personales (-1.048), servicios profesionales, científicos y técnicos (-586) e intermediación financiera y seguros (-526), entre otros.

Sectores en jaque

Si se considera la variación en términos relativos, el sector de transporte y almacenamiento fue el que registró la mayor caída porcentual en la cantidad de trabajadores, con un descenso del 11,2% entre noviembre de 2023 y enero de 2026. Le siguieron los servicios de alojamiento y comida, con una baja del 8,9%, y enseñanza, con una retracción del 7,4%.

En paralelo, el análisis por tamaño de los empleadores muestra que la pérdida de empleo registrado se concentró principalmente en empresas pequeñas y medianas. Según el informe, el 96,1% de los puestos de trabajo perdidos —equivalentes a 13.139 casos— correspondió a empleadores con hasta 500 trabajadores. En contraste, las empresas de mayor tamaño explicaron el 3,9% restante de la caída, con 537 puestos menos, detalló el Cepa en su informe “Análisis de la dinámica laboral y de empleadores en la provincia de Santa Fe”.

En términos porcentuales, los empleadores de hasta 500 trabajadores redujeron su dotación en 2,7%, mientras que las firmas de mayor tamaño registraron una disminución del 0,4% en el mismo período.

El documento también da cuenta de una reducción en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, que pasó de 50.674 en noviembre de 2023 a 48.141 en enero de 2026, lo que implica una caída de 2.533 casos (-5%).

Los datos surgen de un relevamiento basado en información del sistema de Seguridad Social y permiten describir la evolución del empleo formal en la provincia, con foco en la cantidad de trabajadores registrados, su distribución sectorial y el comportamiento según el tamaño de las empresas.

El tamaño de las empresas de Santa Fe

Específicamente si se analiza la reducción de empleadores por tamaño, los empleadores de hasta 500 trabajadores/as concentran la totalidad de la caída (2.539 casos menos). En contraste, los empleadores de más de 500 trabajadores/as sumaron 6 casos más que en noviembre de 2023.

Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño del empleador, el Cepa observó que la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo se concentró en empresas pequeñas y medianas: el 96,1% del total de la caída del empleo registrado (equivalente a 13.139 puestos) se produjo en empleadores con hasta 500 trabajadores/as. Mientras que el 3,9% se produjo en firmas con más de 500 trabajadores (-537 casos).

En términos porcentuales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal en -0,4% (de 147.277 a 146.740), aquellos empleadores con 500 o menos trabajadores/as disminuyeron su dotación en -2,7% (de 485.484 a 472.345).

Noticias relacionadas
El entrenador de Newells, Kudelka advirtió y reconoció que “necesitamos una pretemporada urgente”.

Frank Kudelka: "En Newell's empecé a ver otra prestación mental de los jugadores"

El Colo Ramírez convierte el tercero de Newells, el de la victoria por 3 a 2 sobre Unión en Santa Fe.

El minuto a minuto: Newell's metió un triunfazo en Santa Fe, por sus tres goles y las manos de Reinatti

tras el decreto de nacion, santa fe pide cautela antes de asumir la gestion de la a012

Tras el decreto de Nación, Santa Fe pide cautela antes de asumir la gestión de la A012

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener instancias de articulación con el gobierno provincial para transformar demandas en respuestas concretas.

Villa Constitución impulsó obras estratégicas ante la cartera provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Lo último

Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

Central va con lo mejor que tiene a mano ante Sarmiento y con Di María al banco

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Ruta 11 detonada: crearon un "Paseo de la fama" y bautizaron los pozos con nombres de políticos

La iniciativa nació de un transportista de San Justo y apunta a denunciar el abandono del corredor que une Rosario con el norte santafesino
Ruta 11 detonada: crearon un Paseo de la fama y bautizaron los pozos con nombres de políticos
Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó
Policiales

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

De Bolivia a General Lagos: sentencian a Manudo Guzmán por 427 kilos de cocaína
Policiales

De Bolivia a General Lagos: sentencian a "Manudo" Guzmán por 427 kilos de cocaína

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras
Política

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador
Información General

Rally en Córdoba: un auto perdió el control, volcó y murió un espectador

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente
Policiales

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

Se afianza el método de comprar casas en mal estado y recuperarlas

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

A contramano del bolsillo, en Rosario crece la matrícula universitaria

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Proyectan construir una torre en la zona del Monumento a la Bandera

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Losada intentó defender a Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Arrollamientos y muertes: el drama de los maquinistas que no pueden parar el tren

Ovación
Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay
Ovación

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Turismo Carretera: Santiago Mangoni ganó sin emociones en Concepción del Uruguay

Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Boca derrotó a River en el superclásico, con gol de Leandro Paredes y una gran polémica en el final

Fabián Noguera: Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newells

Fabián Noguera: "Siempre mi sueño y mi propósito fue jugar en Newell's"

Policiales
Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres
POLICIALES

Quedó presa acusada de organizar el transporte de 106 kilos de cocaína hallados en Ceres

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Santa Fe: piden cuatro años para un policía que golpeó a un niño y a un adolescente

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Murphy: fue a buscar a su expareja al trabajo, le disparó y se suicidó

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

La Ciudad
La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad
La Ciudad

La EPE redujo los usuarios afectados por cortes a la mitad

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

Casi uno de cada cuatro secundarios faltó a la escuela más de 20 días en el año

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

La muestra sobre los orígenes de Rosario llega a su fin: este domingo ofrece la última visita guiada

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Festival de los Pueblos Originarios: música, baile y sabores en el Independencia

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad
Política

Ingresaron al Senado las reformas a las leyes de salud mental y discapacidad

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril
Economía

Economistas prevén una tasa de inflación más baja durante el mes de abril

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave
La Ciudad

Recortes en salud: Santa Fe recibe hasta 100 % menos insumos clave

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años
La Región

Falsa psicóloga: la imputaron por dar sesiones de terapia sin título durante años

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio
Policiales

Denuncia de femicidio: la joven fallecida quería dejar de convivir con su novio

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda
Economía

Caputo busca reunir u$s 10 mil millones para pagar deuda

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural
La Región

Un puma ingresó a una casa en un pueblo de Santa Fe y fue liberado en zona rural

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito
La Ciudad

Pagaron $570.000 por una Zanellita en la subasta de bienes incautados al delito

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico
Policiales

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por narcotráfico

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alarma en un colegio del macrocentro de Rosario por una amenaza de tiroteo

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu
Política

Milei viaja de nuevo a Israel y tiene una reunión confirmada con Netanyahu

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos
El Mundo

Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Funes: Queremos recuperar imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones

Por Miguel Pisano
La Región

Funes: "Queremos recuperar imágenes del arroyo Ludueña de otras generaciones"

Les gusta la pelusa como a nosotros

Por Jorge Asís
Miradas

"Les gusta la pelusa como a nosotros"

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Por Matías Petisce
La Ciudad

Resiliencia armenia: la comunidad busca reafirmar su identidad a 111 años del genocidio

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio
POLICIALES

Muerte de dos jóvenes: Fiscalía cambió la hipótesis a femicidio seguido de suicidio

La fiesta fue de Newells, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Por Rodolfo Parody
Ovación

La fiesta fue de Newell's, con un triunfo que ratifica la levantada y disipa fantasmas

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Choque fatal en la ruta 34: el camionero había consumido sustancias

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades
la ciudad

Identificaron a la persona que manejó un auto por el parque de las Colectividades