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Más de 9.500 personas ya se acogieron al plan especial para regularizar deudas tributarias en Santa Fe

El programa ofrece hasta 36 cuotas y tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según el perfil del contribuyente. La mayoría de los inscriptos fueron familias y Pymes

21 de junio 2026 · 11:34hs
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La provincia de Santa Fe presentó el plan para regularizar deudas tributarias hace un mes.

La provincia de Santa Fe presentó el plan para regularizar deudas tributarias hace un mes.

En su primer mes de vigencia plena, el plan especial de pago de deudas tributarias lanzado por el gobierno de Santa Fe, ya registró 9.523 adhesiones. El programa ofrece hasta 36 cuotas y tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según el perfil del contribuyente. De acuerdo a datos de la provincia, más de 7.000 solicitudes fueron hechas por familias y pequeños y medianos contribuyentes.

El número muestra una realidad cada vez más preocupante: el creciente endeudamiento de sectores medios de la población en el pago de impuestos, servicios o tarjetas de créditos.

La fuerte adhesión que tuvo el plan de pagos de la provincia es parte de esta historia. Durante su primer mes completo de vigencia, 9.523 contribuyentes utilizaron esta herramienta diseñada para aliviar la carga tributaria de familias, comercios y empresas en un contexto económico nacional marcado por la desaceleración de la actividad.

El programa permite regularizar obligaciones vinculadas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos mediante planes de financiación de hasta 36 cuotas, con tasas subsidiadas o del 0 % de interés, según cada caso.

Familias y Pymes, primero

De acuerdo a las estadísticas del programa, la modalidad más elegida hasta el momento es el Plan A, orientado a pequeños y medianos contribuyentes y a familias que poseen hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Este segmento acumuló 7.104 solicitudes.

Dentro de ese universo, 4.478 adhesiones correspondieron a deudas de Patente Automotor, 1.915 al Impuesto Inmobiliario y 709 a obligaciones vinculadas con Ingresos Brutos.

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles o más de dos vehículos registrados a su nombre, sumó 2.354 solicitudes. De ese total, 1.388 corresponden a deudas de Patente Automotor y 964 al Impuesto Inmobiliario.

El programa contempla además un esquema especial para prestadores de servicios asistenciales para personas con discapacidad, uno de los sectores más afectados por las restricciones financieras y los retrasos en los pagos.

En estos casos, la provincia ofrece la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas con una tasa de interés del 0 %. Durante el primer mes de implementación se registraron cinco adhesiones.

>>Leer más: El gobierno lanzó un nuevo Plan Especial de Pago para cancelar deudas provinciales

Una herramienta para sostener la actividad económica

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, destacó que la medida forma parte de una estrategia más amplia de reducción de la presión tributaria y acompañamiento a los sectores productivos.

Cuando pensamos en la agenda de reducción de impuestos que impulsamos a través de la Ley Tributaria para quienes producen e invierten, también pensamos en aquellos que, por las dificultades de la macroeconomía, no pudieron cumplir con sus obligaciones, incluidas muchas familias”, señaló.

El funcionario agregó que “tal como nos pide el gobernador Maximiliano Pullaro, debemos pensar en quienes cada día abren un comercio, sostienen una industria o desarrollan una actividad productiva en la provincia, generando empleo y llevando sustento a sus hogares”.

Cómo adherirse al Plan Especial de Pago

1. Generar la liquidación de la deuda

* El trámite comienza en el portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial, donde debe generarse la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

* Para deudas de Impuesto Inmobiliario o Patente Automotor, se debe seleccionar la opción “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez emitida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.

* En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el trámite se realiza mediante la opción “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ello es necesario contar previamente con el servicio “API Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

2. Seleccionar el plan

* Una vez emitida la liquidación, el sistema ofrecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse la adhesión.

* El contribuyente podrá elegir la cantidad de cuotas y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y el cronograma de vencimientos.

3. Completar los datos requeridos

* Antes de confirmar la adhesión, será necesario completar una declaración jurada con los siguientes datos:

Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

Correo electrónico.

Teléfono de contacto.

Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego se habilitará la descarga del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas” y del comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.

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