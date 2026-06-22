La Capital | Economía | Santa Fe

Santa Fe perdió más de 20.000 empleos registrados y 3.000 empresas desde la llegada de Milei

El informe del Cepa abarca desde noviembre de 2023 a marzo de 2026. Las pymes concentraron el mayor impacto

22 de junio 2026 · 20:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Si se observa la evolución en términos porcentuales

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Si se observa la evolución en términos porcentuales, nuevamente el transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, con una contracción del 20,8 % en la cantidad de empleadores.

La provincia de Santa Fe perdió más de 20.000 puestos de trabajo registrados y vio desaparecer más de 3.000 empresas desde noviembre de 2023, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El estudio señala que la mayor parte del deterioro se concentró en pequeñas y medianas empresas y que sectores como la enseñanza, la industria y el transporte fueron los más golpeados.

De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 50.674 a 47.656, lo que representa una reducción de 3.018 unidades productivas, equivalente al 6 % del total.

El trabajo advierte además que el tejido empresarial santafesino mostró un retroceso generalizado durante los primeros 28 meses de gestión del presidente Javier Milei. En términos absolutos, el sector más afectado fue el de servicios de transporte y almacenamiento, que perdió 1.307 empleadores en el período analizado.

Detrás se ubicaron la industria manufacturera, con 397 empresas menos; el comercio mayorista y minorista, con una caída de 329 empleadores; y las actividades agropecuarias, que registraron una disminución de 270 establecimientos, puntualizó Cepa.

Si se observa la evolución en términos porcentuales, nuevamente el transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, con una contracción del 20,8 % en la cantidad de empleadores. También mostraron fuertes retrocesos los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-16,8 %), la construcción (-8,8 %) y los servicios profesionales, científicos y técnicos (-8,1 %).

Empleo registrado: el detalle

El informe también detectó una retracción en el empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de trabajadores formales pasó de 632.761 a 612.743 personas, lo que implicó la pérdida de 20.018 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 3,2 %.

La enseñanza fue el sector más perjudicado en términos absolutos, con 9.738 puestos menos. Le siguieron la industria manufacturera, que perdió 8.240 empleos, y los servicios de transporte y almacenamiento, con una reducción de 4.950 trabajadores. También se destacaron las caídas registradas en alojamiento y gastronomía, donde se destruyeron 1.685 empleos.

En términos relativos, el mayor deterioro volvió a observarse en el sector educativo, que sufrió una contracción del 13,9 % en la cantidad de trabajadores registrados. Los servicios de transporte y almacenamiento registraron una baja del 12,2 %, mientras que los servicios de alojamiento y comida retrocedieron un 10,5 %.

Leer más: Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial

El estudio subraya además que las pequeñas y medianas empresas concentraron prácticamente la totalidad del impacto negativo. Los empleadores de hasta 500 trabajadores explicaron la pérdida de 3.024 empresas, mientras que las firmas de mayor tamaño sumaron seis establecimientos durante el período.

La misma tendencia se observó en el empleo. El 90 % de los puestos de trabajo perdidos correspondió a empresas con hasta 500 trabajadores, que redujeron su dotación en 18.017 empleados. En contraste, desde el Cepa precisaron que las compañías de mayor tamaño explicaron el 10 % restante de la caída, con una reducción de 2.001 puestos.

Noticias relacionadas
La provincia de Santa Fe presentó el plan para regularizar deudas tributarias hace un mes.

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados

Lautaro Fagioli jugaba en Colón de San Justo. El futbolista tenía 22 años.

Un futbolista de 22 años sufrió un ACV y murió tras permanecer casi 20 días en un hospital

Humedales Jaaukanigás al noroeste de Santa Fe en el departamento de General Obligado.

Turismo en alza: casi 80 mil visitantes eligieron Santa Fe durante el feriado

La yerba mate prohibida por Assal

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex-Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex-Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Lo último

Kylian Mbappé va por los números de Lionel Messi: le hizo dos a Irak y clasificó a Francia

Kylian Mbappé va por los números de Lionel Messi: le hizo dos a Irak y clasificó a Francia

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: Quiero cumplir mi sueño

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: "Quiero cumplir mi sueño"

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

El equipo de Scaloni superó 2 a 0 a Austria con un doblete del rosarino y se metió en los 16avos. Messi es de Argentina y de otro planeta
La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes
La Ciudad

Un avión caza F-16 sobrevoló el cielo rosarino en la tarde de este lunes

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu
La Ciudad

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex-Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex-Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

El tiempo en Rosario: lunes con algunas nubes antes de días cada vez más fríos

El tiempo en Rosario: lunes con algunas nubes antes de días cada vez más fríos

Ovación
Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: Quiero cumplir mi sueño
Ovación

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: "Quiero cumplir mi sueño"

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: Quiero cumplir mi sueño

Julián Álvarez tiró una bomba contra el Atlético: "Quiero cumplir mi sueño"

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

Copa Santa Fe: los clubes del ascenso empataron sus encuentros y definen en casa

Copa Santa Fe: los clubes del ascenso empataron sus encuentros y definen en casa

Policiales
Juzgan a un gatillero de una banda narco por dos asaltos frustrados a conductores de autos
Policiales

Juzgan a un gatillero de una banda narco por dos asaltos frustrados a conductores de autos

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

La Ciudad
Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Concejo: proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Por Claudio Berón
Policiales

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial
Economía

Del maíz a la energía: qué negocios unen a la Argentina con sus rivales del Mundial

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
Policiales

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
La Ciudad

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
La Ciudad

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja
El Mundo

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo
La ciudad

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados
La Ciudad

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables
Economía

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares
Política

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana
El Mundo

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º
Información General

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario
La Región

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo
Economía

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación
La Ciudad

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras
La Ciudad

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas
Festejo

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos
Turismo

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros
Economía

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros