Santa Fe perdió más de 20.000 empleos registrados y 3.000 empresas desde la llegada de Milei

El informe del Cepa abarca desde noviembre de 2023 a marzo de 2026. Las pymes concentraron el mayor impacto

Si se observa la evolución en términos porcentuales, nuevamente el transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, con una contracción del 20,8 % en la cantidad de empleadores.

La provincia de Santa Fe perdió más de 20.000 puestos de trabajo registrados y vio desaparecer más de 3.000 empresas desde noviembre de 2023 , según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El estudio señala que la mayor parte del deterioro se concentró en pequeñas y medianas empresas y que sectores como la enseñanza, la industria y el transporte fueron los más golpeados.

De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados cayó de 50.674 a 47.656, lo que representa una reducción de 3.018 unidades productivas, equivalente al 6 % del total.

El trabajo advierte además que el tejido empresarial santafesino mostró un retroceso generalizado durante los primeros 28 meses de gestión del presidente Javier Milei. En términos absolutos, el sector más afectado fue el de servicios de transporte y almacenamiento, que perdió 1.307 empleadores en el período analizado.

Detrás se ubicaron la industria manufacturera, con 397 empresas menos ; el comercio mayorista y minorista, con una caída de 329 empleadores; y las actividades agropecuarias, que registraron una disminución de 270 establecimientos, puntualizó Cepa.

Si se observa la evolución en términos porcentuales, nuevamente el transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, con una contracción del 20,8 % en la cantidad de empleadores. También mostraron fuertes retrocesos los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-16,8 %), la construcción (-8,8 %) y los servicios profesionales, científicos y técnicos (-8,1 %).

Empleo registrado: el detalle

El informe también detectó una retracción en el empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la cantidad de trabajadores formales pasó de 632.761 a 612.743 personas, lo que implicó la pérdida de 20.018 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 3,2 %.

La enseñanza fue el sector más perjudicado en términos absolutos, con 9.738 puestos menos. Le siguieron la industria manufacturera, que perdió 8.240 empleos, y los servicios de transporte y almacenamiento, con una reducción de 4.950 trabajadores. También se destacaron las caídas registradas en alojamiento y gastronomía, donde se destruyeron 1.685 empleos.

En términos relativos, el mayor deterioro volvió a observarse en el sector educativo, que sufrió una contracción del 13,9 % en la cantidad de trabajadores registrados. Los servicios de transporte y almacenamiento registraron una baja del 12,2 %, mientras que los servicios de alojamiento y comida retrocedieron un 10,5 %.

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El estudio subraya además que las pequeñas y medianas empresas concentraron prácticamente la totalidad del impacto negativo. Los empleadores de hasta 500 trabajadores explicaron la pérdida de 3.024 empresas, mientras que las firmas de mayor tamaño sumaron seis establecimientos durante el período.

La misma tendencia se observó en el empleo. El 90 % de los puestos de trabajo perdidos correspondió a empresas con hasta 500 trabajadores, que redujeron su dotación en 18.017 empleados. En contraste, desde el Cepa precisaron que las compañías de mayor tamaño explicaron el 10 % restante de la caída, con una reducción de 2.001 puestos.