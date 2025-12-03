Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica El hecho se produjo en la zona sur de la ciudad del cordón industrial. La víctima oriunda de Rosario no resistió a las heridas de la descargar eléctrica 3 de diciembre 2025 · 16:52hs

El Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde fue atendido el hombre herido.

Pasadas las 15 de este miércoles, la central del 911 y el grupo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo recibieron el alerta por un hombre electrocutado en Estrada entre la avenida San Martín y Cittadini. La víctima, oriunda de Rosario y de 33 años, sufrió una descarga eléctrica, cayó de altura y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo, donde murió a las 16.30.

Según el parte oficial, un hombre que trabajaba sobre el tendido de fibra óptica se electrocutó y cayó desde unos cinco metros de altura. El primero en llegar fue el cuerpo de bomberos voluntarios de San Lorenzo que identificaron a la persona herida y desvanecida. Ante esto, le realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Al momento de arribar los agentes, solicitaron la presencia del SIES y prepararon el traslado al hospital público de San Lorenzo con ayuda de los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y de Fray Luis Beltrán.

En el nosocomio fue atendido por los médicos del lugar, pero el hombre no resistió a las heridas provocadas por la descarga eléctrica y la posterior caída y falleció minutos antes de las 16.30.