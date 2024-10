Caputo aprovecha el veranito financiero para negociar un préstamo

Según informaron fuentes del Palacio de Hacienda, el Repo (repurchasement agreement), un esquema de financiamiento que funciona como una suerte de empeño, se negocia con un conjunto de bancos privados y podría llegar a u$s 3.000 millones. Al mismo tiempo, el equipo que conduce Luis Caputo también avanza el diálogo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la novena y décima revisión del programa.

Las subas de la deuda soberana estuvieron encabezadas por el Bonar 2035 (+2,7%), seguido del Global 2035 (+1,7%) y el Bonar 2038 (+1,4%). En ese contexto, el riesgo país bajó a 1.193 puntos, según la medición de J.P. Morgan. Se trata de su valor mínimo desde el 22 de abril. Las variables del mercado argentino alcanzan sus mejores niveles en casi seis meses, con paridades de los bonos soberanos en niveles récord.

El JP Morgan puso a la Argentina como overweight, la semana pasada, y en esta jornada el Morgan Stanley también puso a Argentina en recomendación de compra. “Muy importante es el tema blanqueo que también hay demanda por bonos provinciales, bonos soberanos. También hay indicios positivos, como sería que se votará mañana el veto universitario y la charlas que se rumorean por un Repo a dos o tres años que eso ayudaría a descomprimir los perfiles de deuda. Si bien no se está aumentando mucho reservas, tampoco está perdiendo”, expresó.

La Bolsa porteña mejoró el clima previo y avanzó 1% a 1.731.821,950 unidades tras perder 2,4% en el arranque de la semana. En el panel líder, las acciones locales anotaron mayoría de subas de la mano de las bancarias que en la rueda previa cayeron. Los avances estuvieron liderados por: Banco Macro (+4,6%), Banco BBVA (+3,5%), y Grupo Financiero Galicia (+2,9%).

Los activos de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también registraron alzas, gracias a un mejor clima de negocios en esa plaza. Globant subió 9,5%, pero las bancarias se recuperaron, en línea con el mercado local y registraron los mayores avances: Banco Macro (+5,1%), Banco BBVA (+4,7%), y Grupo Financiero Galicia (+4%).

El Banco Central llegó a ocho jornadas seguidas con compra de dólares, al adquirir u$s 39 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de septiembre acumula u$s 431 millones. Sin embargo, las reservas de la autoridad monetaria bajaron u$s 175 millones a u$s28.388 millones. Fuentes del BCRA informaron que la caída se debió al descenso de las cotizaciones, el oro anotó su mayor baja en un mes.

El dólar blue profundizó su tendencia a la baja, con una caída de $ 10, y cerró a $ 1.175 para la venta en la city porteña. En Rosario cotizó a $ 1.187. En ambos casos, son mínimos desde mayo. Los financieros extendieron su tendencia bajista. El dólar CCL cayó $ 6,25 en la segunda jornada de esta semana y se ubicó en los $1.210,96. El spread con el mayorista cedió hasta los 24,1%.