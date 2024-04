Bonos y acciones cayeron mientras el BCRA busca renegociar el swap chino

Títulos y papeles bursátiles volvieron a tropezar. Las reservas superaron el techo de u$s 30 mil millones pero se vienen pagos al FMI

Las acciones y los bonos argentinos sufrieron otra jornada negativa, tanto en el mercado porteño como en Wall Street. El tropezón se produjo el mismo día en que el Banco Central superó la barrera de u$s 30 mil millones en las reservas. Stock que probablemente no dure mucho por los pagos que debe hacer el gobierno al FMI. En busca de descomprimir el frente externo, el presidente de la autoridad monetaria viaja a China para intentar rollear el swap con ese país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s 109 millones el miércoles en el mercado oficial de cambios e hiló la tercera rueda seguida de embolsos, dado que el viernes de la semana pasada había terminado con resultado neutro. Con ese aporte, superó los u$s 30.000 millones en por primera vez en casi diez meses.

El BCRA cuenta ahora con reservas brutas por u$s 30.017 millones. “Desde el 29 de junio del año pasado que no alcanzaba estos niveles”, apunta el economista de Romano Group Salvador Vitelli. Esto es producto de un proceso en el que el regulador financiero ya lleva comprados u$s 14.542 millones en el mercado oficial desde que asumió el actual gobierno.

El economista de Eco Go Lucio Garay Méndez apuntó que el Banco Central acumuló reservas “en tanto el cepo le permite comprar divisas todos los días y la tasa positiva en dólares y el tipo de cambio real apreciándose con el pasar de los días funciona como incentivo a liquidar de divisas”. El otro factor es que “están habilitando muy pocos dólares para las importaciones, lo que genera un aumento de la deuda comercial”,.

El economista Jorge Neyro indicó que “no es un número tan significativo como pareciera” ya que no se puede pasar por alto que el BCRA tiene que pagarle u$s 2.000 millones al Fondo Monetario (FMI) antes de fin de mes y luego otros u$s 2.600 millones a comienzos de mayo.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, viajará este viernes junto a la canciller Diana Mondino hacia China. Buscará rollear la deuda generada por la activación del swap con ese país, por casi u$s 5 mil millones, que vence en junio.

En los próximos tres meses, el BCRA enfrenta vencimientos de capital por intereses con el FMI, con organismos internacionales, pago de bonares y globales y los bopreales, recién en julio.

La Argentina tiene una línea de swap de divisas de u$s18.000 millones con el Banco Popular de China que fue renovada en junio pasado, pero alrededor de u$s5.000 millones deben renovarse de nuevo este año después de que el ex ministro de Economía Sergio Massa gastara esos fondos para financiar en gran medida importaciones en 2023.

En el último staff report del Fondo Monetario, correspondiente a la última revisión del caso argentino, se planteó que el swap activado se refinanciará en el año 2024.

Bajo la gestión de Miguel Pesce, el Banco Central usó yuanes para pagar importaciones, principalmente con contrapartes chinas. Fue un recurso de emergencia para paliar, en parte, los efectos de la sequía del año pasado y su impacto en la oferta de divisas.

Emilse Córdoba, de la casa de inversiones Bell Bursátil, explicó que “la refinanciación del vencimiento de swap que se debe pagar en junio sin lugar a dudas estará en la agenda bilateral como uno de los temas centrales y lo más probable es que se logre, como ya adelantó que es la intención el ministro Caputo”.