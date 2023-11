Baima: "Hoy el SF 500 es el portafolio de inversión más potente de Latinoamérica"

Claramente en Santa Fe tenemos un ecosistema de ciencia de excelencia. Tenemos muchos investigadores e investigadoras que están en academias nacionales e internacionales. Somos una provincia universitaria, hay 14 entre públicas y privadas. Eso demuestra que hay muchísimo potencial en temas de conocimiento y además, tenemos un ADN innovador muy importante en nuestra industria tradicional pero también en el agro, en la economía del conocimiento. Todo eso nos desafiaba a poner en valor ante las y los santafesinos que la ciencia puede enfrentar esos desafíos territoriales y trabajar en temas de infraestructura, salud, agro y en muchísimas demandas que existen, como el cambio climático, la remediación y el vínculo con nuestro sistema productivo. También el desafío era posicionarnos a nivel nacional e internacional. Creo que estamos por encima de la media en muchas condiciones. Y todo eso que se generó fue producto de una decisión de invertir con estrategia. Sabemos que nunca alcanzará, que hacer ciencia en Argentina es extremadamente caro porque necesitamos equipamiento tecnológico de primera línea, movilidads nacional e internacional. El es desafío es que todo lo que se genere en los institutos, universidades, tenga un impacto. Sabemos que todas las grandes inversiones que hizo la provincia van a mostrar sus resultados en los próximos años. Pero hoy ya vemos cosas que nos sorprenden. Muchas provincias están siguiendo el esquema de Santa Fe y eso tiene que ver con algo que fue parte de nuestra gestión pero también de políticas ininterrumpidas hace más de 30 años, que van desde la primera Dirección del área hasta lo que consolidamos ahora junto al gobernador Omar Perotti.

¿Cuál fue el primer objetivo que se marcaron en la gestión y en qué porcentaje se logró?

El primer objetivo era vincular, tener este diálogo con el sistema nacional con presencia provincial. Hablo de universidades o institutos como Conicet, Inta, Inti, etcétera. Queríamos que todo ese conocimiento pueda colaborar y trabajar temas de interés para la provincia. La tarea consistió en ejercitar ese músculo. Así, planteamos nuevas formas de acercarnos mediante instrumentos de financiamiento muy potentes que pusimos a disposición para temas de interés provincial. Y a su vez, vincular eso a las distintas áreas del gobierno o los Ministerios. Porque éstos no dejan de ser una forma de organización del Estado para resolver problemas de la gente. En la pandemia se trabajaron temas de salud, pero además muchos otros de medicina traslacional en hospitales públicos con científicos y científicas de carácter internacional que decidieron montar sus laboratorios ahí. También temas de infraestructura, por ejemplo, ahora con el Instituto Nacional del Agua ante la llegada del fenómeno El Niño. En definitiva, se trató de establecer diálogos que no son para nada sencillos y además lo hicimos con el sector productivo. Para nosotros la política del crecimiento de las pymes, de las empresas de base tecnológica fue fundamental en esta gestión. Por caso, trabajar con el agro y las agtech. Se vincularon esos conocimientos con el mundo productivo en distintos estamentos. Desde las startups, empresas de base tecnológica, hasta las pymes más tradicionales o también el sector agropecuario. Fuimos escalando en la inversión definiendo lineamientos estratégicos. Elaboramos el Plan de Ciencia y Tecnología. Hoy todos los programas están vinculados a ese plan y los hacemos siempre con un socio estratégico, tanto del sector público como del privado. Hace poco recibimos un premio junto al Polo Tecnológico por el programa “Colonias Tecnológicas”. También presentamos un libro sobre voces femeninas en la investigación para el programa de género, que fue un trabajo muy arduo con todas las universidades. Nos queda muchísimo. Cuando medimos la cantidad de proyectos, pasamos de estar de 3 a 17 departamentos y nos faltan dos. Crecimos mucho. Lo importante es que continúen las políticas públicas basadas en ciencia y tecnología porque el sector público solo no las puede hacer y el privado tampoco.

De esas líneas de trabajo con los sectores productivos ¿En cuáles hay que hacer foco para adelante?

Primero hay que decir que los consejos que creamos son muy importantes, pero elegimos a las personas detrás de las instituciones que nos ayudaron. Hoy tenemos una red territorial de innovación que está ubicada en los cinco nodos de la provincia: Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista. En el caso de Rafaela para nosotros es un challenge donde pusimos el primer pie y donde las instituciones, cada una a su ritmo e interés dialogan. Algunas trabajan sobre desafío de talento y se arman hackathon y discusiones sobre transformación digital. Venado Tuerto está enfocado más en salud, en integrar la escuela técnica con el sector productivo. Rosario se enfoca más en biotecnología y Santa Fe en lo relacionado con industrias pymes, porque tienen grandes parques industriales donde se busca fomentar la innovación. En esas redes territoriales hoy tenemos más de 35 vinculadores científicos en la provincia. Son agentes territoriales de varias disciplinas. Hoy en la provincia se está hablando de ciencia y tecnología. Quizás es algo abstracto, pero se hace. Y por otro lado, hay que destacar la vinculación. Siempre se dice que la ciencia es elitista y lo que logramos fue conseguir en este tiempo que científicos y científicas y la academia y el sector productivo trabajen en una misma línea y yo, en mi función, junto a ellos. Recorrí desde tambos hasta laboratorios que salen millones de dólares o empresas que venden a EEUU o exportan a 80 países. Hay otros programas importantes como los de género, las becas de movilidad nacional e internacional. Cuando a veces se pone en duda si los científicos regresan o no al país, o cuando se dice que la salida es Ezeiza, yo puedo decir que vuelven. La gente que vive de la ciencia es apasionada por la Argentina y por lo que hacen. Y luego de esas becas que se otorgan, vuelven recargados. No sólo muestran afuera lo que se hace en Santa Fe sino que también aprenden y codesarrollan nuevas técnicas que seguramente tendrán impacto. También hay otros instrumentos buenos. Les pusimos una vara alta al sector científico y tecnológico. Al principio discutimos mucho porque les hacíamos generar grandes contrapartes. Les dábamos en ese momento algo así como 50 mil dólares para que hagan ciencia como en otras partes del mundo, pero ellos tenían que tener una contraparte, es decir, demostrar que esa investigación era realmente una línea de acción para los próximos cinco años. Esa línea se llamó de Desarrollo de Tecnologías y Transferencia, que hoy está dando resultados muy buenos. En Santa Fe hay un gran desarrollo en términos de equipamiento, que son muy costosos pero nos ponen a la vanguardia internacional. Todos estos se utilizan en consorcios de investigaciones. Por allí hay 20 grupos relacionados que pueden estudiar temas que van desde enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer hasta el cáncer. La apuesta del gobierno de Santa Fe fue acelerar lo que ya venía en marcha, pero para que tenga una fuerte impronta en el desarrollo social y productivo.

En distintas experiencias, como el caso de Inmet del grupo Bioceres, que inauguró una planta piloto de fermentación y otras más como el Iprobyq, se valoró mucho la posibilidad de contar con equipos que además podían ser utilizados por la misma industria.

Si exactamente. Primero hicimos un relevamiento de todo el equipamiento científico y tecnológico que había en la provincia y luego buscamos equipos para que el sector público y privado sepa donde se pueden hacer análisis, estudiar ciertos materiales. Cualquiera puede acceder a su uso. Hay que pedir turno. Pero justamente lo que queremos es que sea accesible, porque buscamos que los equipos se gasten rápido, que podamos comprar insumos y en ese sentido, me parece importantísimo que hoy estén en una red. Son de acceso público porque la inversión es pública. Pero también hay muchísimas instituciones privadas. Hace poco hablé con un empresario de Roldán que se compró un equipo, armó un laboratorio pero hace muchísimos análisis en uno de los institutos del Conicet que es el Iquir. Es muy buena la vinculación.

El fondo SF 500 fue una nueva forma de relacionarse y buscar proyectos para invertir ¿Cómo está actualmente esta experiencia?

Son todos todos aportes no reembolsables, son subsidios. Hoy la provincia tiene 20 instrumentos con la Agencia Santafesina de Ciencia y Tecnología, con la Agencia Santa Fe Global. La co-creación de SF 500, con una meta altísima de crear 500 compañías en próximos diez años, tuvo por objetivo generar un fondo en el que el Estado, o el gobierno provincial, pueda invertir, pero también que más del 70% venga del sector privado. En este caso se hizo con una empresa que tiene altísima trayectoria, experiencia y cotiza en el Nasdaq de la Bolsa de Nueva York como es Bioceres. Y el SF 500 lo que busca es crear compañías y que ellas eventualmente puedan retroalimentar al Tesoro provincial. Eso es lo más importante. Las empresas en las que estamos invirtiendo hoy ya valen un millón de dólares. Cuando se decide invertir en esas se espera recuperar no solamente la inversión, sino multiplicarla en dólares y que eso vaya a paliar temas que tienen que ver con la sociedad y seguir invirtiendo en ciencia básica. Y el SF 500 es hoy el portafolio de inversión mas potente de Latinoamérica. Son 300 millones de dólares en 10 años. Vamos por el segundo año de inversión y ya hay un portafolio muy grande de empresas santafesinas y también de otras provincias. Es algo en lo que puso el ojo toda la Argentina y también el mundo. Tiene características propias, porque lo que buscamos es invertir en empresas del conocimiento en etapas muy tempranas. En eso los argentinos somos muy buenos, somos muy innovadores. Luego esas empresas pueden crecer o hacer rondas de inversión a nivel internacional. Y ese fue un guiño del sector público del gobierno de Santa Fe. Crear una herramienta muy disruptiva, que no existía en otros lugares. Los fondos hasta un máximo de 10% los pone la provincia, es una suerte de fondo anticíclico que nos va a permitir reinvertir todo el tiempo. Digo que es un guiño porque se muestra la cooperación público privada, la importancia de la presencia del Estado que llega a través de varias formas, por ejemplo con leyes como las de economía del conocimiento, la de ciencia y tecnología, la bio y nanotecnología. Eso también da muchísimos estímulos. Lo que pretendemos es fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento que es hoy el tercer sector de exportación. Y crece aceleradamente. Una compañía se crea con dos personas y en el mismo año ya son 18, al otro año son 50 y algunos llegan a 300 empleados. Son empresas que toman temas de interés global y nacen globales. Son las mismas que en otro momento terminaban desarrollando su investigación en otro lado o a las cuales les terminaban comprando sus patentes afuera. Había que aprovechar toda esa capacidad. Además es un fondo de originación en biotecnología porque la provincia de Santa Fe es la más importante en sus capacidades biotecnológicas. Exportamos a 84 países, tenemos la tasa de patentes más altas, o sea, tenemos un track record muy importante.

¿Cómo puede resumir el trabajo de acompañamiento que hicieron, en función de las empresas que se han creado o los negocios que se han hecho?

Esta mirada del gobernador y nuestro equipo sobre la ciencia, la tecnología y las empresas hacia el mundo fue clave. Tuvimos desde nuestra área específica, más de 45 interacciones con diferentes países. Y claramente las misiones pasaron de ser netamente comerciales a misiones técnicas comerciales. Fuimos a India, a Boston (EEUU), a Colombia. Eran espacios donde las empresas del conocimiento antes no iban porque generalmente lo hacían otras de rubros más tradicionales como calzado o maquinaria agrícola. Estas nuevas misiones se prepararon con mucho tiempo, intervino Santa Fe Global, la Cancillería, y se generaron varios negocios. Se están haciendo exportaciones, se abrieron mercados. Hay empresas de Estados Unidos que van a empezar a producir a través de las capacidades de acá. Llevamos adelante más de 45 instancias de cooperación de la innovación y también misiones técnicas comerciales. Esto demuestra que el mundo está mirando lo que hacemos en materia de innovación tecnológica, de economía del conocimiento, pero lo más relevante es que en cada encuentro que tuvimos o hay una interacción o una cooperación o bien se armaron empresas de base tecnológica. A partir de esas misiones, por ejemplo a Italia, tenemos una silla en la FAO y es muy importante no discontinuar eso, porque hay muchísimo tiempo de preparación.

A nivel nacional, se habló mucho durante la campaña sobre el rol de los organismos públicos vinculados a ciencia y tecnología, cuestionando el Conicet, por ejemplo. ¿Cómo lo ve?

Todos los países que visitamos crecen de la mano del desarrollo tecnológico, de la innovación. Y esto no ocurre si no tenemos ciencia de calidad, ciencia básica, aplicada. Y eso significa ejercitar ese músculo tan difícil entre el sector público y el privado. Alguien que pone en duda una de las principales instituciones científicas a nivel internacional, no piensa en esto. En cada mesa internacional donde se discute lo vinculado a lo aeroespacial, a las ciencias de la vida, hay científicos argentinos. Es importantísimo. Un ejemplo es la meteorología. Tenemos una de las principales científicas, Celeste Saulo, que hoy está desarrollando la meteorología que se viene. Esto es muy valorable y lo comprobamos con la sequía y el cambio climático. Es una aberración decir que no se necesita la ciencia y el desarrollo tecnológico. El sector público tiene que invertir porque para llegar a una empresa como Bioceres o Terragene hubo seguramente 15 años de investigaciones previas, y esa previa no la hace el sector privado. Somos el único país latinoamericano que tiene cinco Premios Nobel. En brechas de género fuimos el primero de los países en tener más mujeres investigadoras. La Universidad Nacional del Litoral tiene una facultad de Ingeniería Química sobre la cual se montó una enorme cantidad de empresas, una de las cuales exporta el 40% del total de la ciudad. Ni hablar todo lo que sucede también en Rosario en materia de salud. Es una locura arancelar las facultades. No podemos estar todo el tiempo cambiando. En Argentina hoy tenemos un plan de ciencia y tecnología, una ley de financiamiento a la ciencia, una ley de economía del conocimiento para estimular y dar esa famosa estabilidad que es sumamente necesaria. No podemos cortar esto, porque cada vez que cortamos una inversión significa retroceder no cuatro años de gestión sino 15. Significa parar líneas de investigación. Argentina tiene una gran oportunidad. Aún no teniendo el mejor financiamiento, seguramente tengamos la próxima Premio Nobel, que va a ser Raquel Chan, quien está haciendo investigaciones desde Santa Fe. Eso es muy importante. Sobre los valores adquiridos hay que seguir trabajando. Hay un montón de cosas que están mal, pero la ciencia y la tecnología en Santa Fe y la Argentina pueden ser un motor de desarrollo importante. No podemos discontinuarla. Así como la provincia habla de ciencia, es clave que toda la Argentina hable de ciencia y empiece a ver el el rol social que tiene hacer ciencia en el país.