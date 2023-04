Argentina pasó otro examen y el FMI desembolsó los u$s 5.400 millones

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó ayer la cuarta revisión del acuerdo con la Argentina, correspondiente a las metas fijadas para el cuarto trimestre de 2022. Dio su OK y desembolsó u$s 5.400 millones comprometidos en el acuerdo firmado en marzo de 2022.

“La decisión del Directorio hace posible un desembolso inmediato u$s 5.400 millones, lo que sitúa el total de desembolsos en el marco del acuerdo en alrededor de u$s 28.900 millones”, detalló el FMI en un comunicado.

La transferencia ya se advirtió en las reservas del Banco Central, que ayer cerraron en u$s 39.055 millones, unos u$s 2.500 millones por arriba del cierre del jueves, una vez descontado el pago de u$s 2.900 millones que Argentina debía completar en marzo.