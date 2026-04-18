Broke Carrey: "Intenté no ser un cosplay de gaucho"

El folklore argentino está pegando fuerte en una nueva camada de músicos. Carrey, uno de los artistas destacado de su generación, publicó “Hijo del País”, un disco donde explora el género para narrar la Argentina de hoy

Broke Carrey es un compositor, cantante y productor nacido en Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Forma parte del colectivo artístico Bohemian Groove. “Hijo del país” es su reciente publicación . Un material que relata la Argentina de hoy, describiendo algo de cada persona que vive en una urbe central de este país. En otras décadas, artistas que venían de otros palos recurrieron al folklore para contar Argentina. En los 70, con León Gieco y Arco Iris. En los 90, Divididos, Ricardo Iorio, Palo Pandolfo, Bersuit o Todos Tus Muertos. En este caso, ocurre algo similar. Broke Carrey viene del trap, rap, música urbana. “Hijo del país” está profundamente atravesado por el folklore argentino. Y si bien esto no es una novedad, tampoco es una tendencia, por lo tanto, sigue resultando novedosa la búsqueda.

Este material no está solo. Dialoga con otras producciones de la época que a futuro podrían ser una fotografía de lo más destacado que se está promoviendo hoy. En la lista de discos favoritos, debería estar al lado de “La vida era más corta” de Milo J y “Latinaje” de Cazzu. También de “Free Spirits” de Ca7riel y Paco Amoroso y “Lux” de Rosalía. Un poco más atrás, con “El Madrileño” de C Tangana. Sin embargo, estos muy lindos discos tienen una tendencia a gustar en públicos masivos, convencen a un montón de gente porque están teledirigidos para que así sea, tanto desde la producción como desde la promoción. No es música desalmada y está buenísima, pero sí “poseen la antigua fórmula de componer e interpretar canciones con el molde dominante de la industria del entretenimiento”.

En el caso de Broke Carrey con “Hijo del país” hay un plus . Porque es una propuesta no del todo amable sonoramente, no es totalmente digerible ni cae en lugares comunes de la industria –o al menos, no se nota tanto-. No es un disco moldeado al rigor de la gran bestia pop ni que pueda dormir al calor de las masas. Esto no quiere decir que Carrito (así se lo conoce amablemente) esté ajeno a entretener. Pero en paralelo a entender lo que pasa en el barrio, se propone reconstruir la fórmula del folklore argentino, del trap y del pop, todo junto, como en su material anterior (el EP “Río de la Plata), intentó hacerlo con el tango y el candombe.

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Todo eso transforma a “Hijo del País” en un disco de época. En cuanto a las palabras, como si fuera el guión de una obra de teatro o una película, a través de las canciones van surgiendo personajes que entran en escena, y cada uno de sus perfiles nos resulta conocido. Parece la escena de la película "Nueve reinas", cuando Ricardo Darín le describe a Gastón Pauls las características de cada una de las almas que circulan por la calle día a día y, de algún modo, caracterizan la época.

“El disco es un punto de partida, siento que artísticamente por primera vez toqué tierra firme”, le dice Broke Carrey a Zoom de La Capital en una entrevista exclusiva, donde se devela cómo comenzó a gestarse esta nueva obra.

La situación es la siguiente: Manuel Peña, conocido como Broke Carrey, en 2023 estaba haciendo cola en un bodegón por Congreso, CABA. Vio un póster de Molina Ocampos con un gaucho domando un caballo que, a modo de insulto, en vez de hijo de puta, decía "hijo del país". En ese instante, supo que ese era el nombre de un disco que tenía que hacer.

Comienza con “Nuestro”, una intro donde aparece la voz de Facundo Cabral: “Lo puse por capricho, es una frase que dijo en una entrevista que dice ‘si yo te hablo todo el tiempo de lo que odio, vos vas a conocer a mi enemigo, no a mí’. Y cobra sentido en la explicación de por qué el disco dice lo que dice y cuenta lo que cuenta.

"Después de Río de la Plata –EP 2024- me di cuenta de que no estaba disfrutando tocar una canción como “Montonero” en vivo. No estaba disfrutando esta cosa más llena de violencia que tenía ese material, que amo, pero no estaba seguro de si yo quería seguir ese camino en mi carrera, si quería ser ese artista. Cuando salía a tocar “Montonero”, salía enojado. Entonces, quise plantear otra perspectiva, salir de esa cuestión de nosotros contra ellos y poner el ojo en que estamos todos en el mismo barco", sostiene Carrey. Y va más lejos: "Yo soy un hijo del país, como vos sos un hijo del país. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con llamar hermano al que está en la vereda de enfrente? ¿Qué detestemos de su forma de pensar? También lo pensé con una perspectiva que sea música que pueda disfrutar, como “Miguelito”, una canción que la hice cagándome de risa y siento que cada vez que la voy a tocar, la voy a pasar increíble; al mismo tiempo, tiene un mensaje muy potente. Es más, un caballo de Troya. Creo que “Hijo del país” lo puede escuchar cualquier persona, con la ideología que quiera y lo hace reflexionar en algo".

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Mano a mano de Broke Carrey con La Capital

Tu nuevo disco se siente un disco crítico.

Lo es, pero no señala a nadie. “Río de la Plata” era muy señalador y no hacía mea culpa de nada, no decía ‘yo soy parte de todo este momento de mierda’. Decía, ‘ellos son malos y nosotros somos buenos’. Este es un disco crítico, pero que me hace parte del conflicto y que este lugar en el que estamos, llegamos por decisión de todos.

En la letra de “Nuestro”, decis: “Esperamos tanto, que llegó el momento, ahora es el nuestro”. ¿A qué te referís con nuestro?

Es una intro que hago porque el disco empezaba con la canción “Renacimiento”, que es el segundo tema y quizás tiene una energía similar a Río de la Plata y sentía que tenía que empezar de una manera más musical. También quería que eso funcione como algo premonitorio del final de la historia. Le dije a los productores: "Quiero que sea como las películas que empiecen con los créditos, de repente termina eso y empieza la película y vos ya estás adentro y después de a poco vas volviendo a esa sensación del principio. Y “Las piedras”, el tema que cierra, matchea perfecto con “Nuestro”.

En tus materiales anteriores, podíamos encontrar boleros y tangos, además de trap o música más contemporánea. ¿Esta influencia del folklore argentino estaba en vos?

Estudié un montón. Venía escuchando folklore pero cuando me di cuenta que quería hacer esto, empecé a profundizar en conocer la mayor cantidad de artistas posible de todo el país, leyendo libros, mirando películas, hablar con cualquier persona que conocía y venía de una casa donde se escuchaba folklore. Fueron años de mucho aprendizaje, de absorberlo, me ha hecho reflexionar y aprender sobre nuestro país. Hay músicos que me cambiaron la cabeza, Larralde, Facundo Cabral, Argentino Luna, la Negra Sosa. Fue encontrarme con un universo enorme que yo tenía visto muy por arriba y siento que todavía me queda muchísimo más por aprender.

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¿Te sorprende que artistas de tu generación, como Cazzu o Milo J, estén más o menos en la misma en ese sentido?

No me sorprende en absoluto porque sentía que era algo que, inevitablemente, iba a suceder. En el momento en el que se me ocurre la idea de hacer “Hijo al país”, que fue 2023, al mismo tiempo pensé que si a mí me estaba surgiendo esa necesidad de conectar con lo nuestro, no debía ser el único. Soy consciente de que no soy un profeta y que, si se me ocurre algo, tal vez a otras personas también se les ocurrió, están en la misma o tienen la misma incomodidad. Muy poco tiempo después, me enteré que Milo estaba trabajando en eso, tengo un amigo en común con uno de los productores, y fue increíble, una certeza de, ok, estoy en el camino correcto. Su disco y el de Cazzu son hermosos. Si pones a los tres, uno al lado del otro, son muy distintos, cada uno lo agarró de maneras diferentes. Pero es un momento hermoso y ojalá siga pasando, que avance la cuestión, con nuestra impronta, nuestro sonido, que llegue a nuevas generaciones en serio y que se deje de ver como como un museo, como algo que está ahí en el siglo pasado y lo vamos a visitar de vez en cuando, y decimos, qué lindo, y ya.

En “El Aplauso”, además de folklore, hay tango. Y dice: “El cantante perdió su horizonte, pero siguiendo el aplauso de los hombres”. ¿Crees que tu generación es víctima de eso más que otras generaciones de la música?

Sin duda, creo que las redes sociales nos re cagaron la cabeza, mal. Las plataformas y el concepto de que uno ve todo el tiempo cuántos números tiene el otro artista y cuántos tenés vos, influenció mucho más en un sentido de competitividad y de estar midiéndose como si el arte se tratara de eso. Todos de mi generación, incluso gente más grande, que ya se impuso en esa lógica también, sufre eso. Ese tema habla sobre mí, aceptando ese demonio. A partir de este disco trabajé mucho en deconstruir esas ambiciones exageradas, y está en el principio del disco porque es la aceptación del problema para empezar a tratarlo ya. Lo de lo tanguero, en realidad, es como soy yo. Intenté en todo el disco no hacer cosplay de gaucho ni de nada, sino ser yo y que sea esa documentación con mi historia viniendo de Capital Federal, siendo un pibe que creció en un departamento, con todas mis influencias súper distintas al folklore, pero encontrándome con eso y llevándolo para mi zona, para mi lugar. La letra de “El Aplauso” es muy rapera de alguna manera. Uno de los temas que más logra fusionar todos los mundos.

Compartís la experiencia el dúo santiagueño Trouve Feraud y Polo Martínez. ¿Quién es Polo Martinez? ¿Por qué elegiste no tener invitados clásicos del estilo?

Es increíble, es de Necochea, trabajador rural, labura en el campo con su abuela. Lo conocemos porque a uno de los de los pibes de los Trouve Feraud. Le mandó un tema para que lo ayuden a producirlo. Toca la guitarra desde que nació y viene de una familia de gente que toca folklore, toca con la abuela, tenía un trío con sus tíos; es una persona que lo tiene en las venas a otro nivel, quizás el artista más puro que conozco hasta el día de hoy. Fue una figura muy importante en el proceso del disco, más de inspiración. En cuanto a invitados clásicos, con todo respeto, porque los admiro profundamente, sentía que si invitaba a alguien con ese perfil, el disco no iba a decir lo que yo tenía ganas. Yo quería que el disco propusiera algo nuevo, quería que las voces fueran jóvenes, que sean gente nueva que está haciendo folklore.

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