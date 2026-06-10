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¿Cuándo cobro el aguinaldo? Quiénes lo reciben y cómo calcularlo

El calendario de junio incluye uno de los cobros más esperados del año para trabajadores y jubilados. En esta nota, todos los detalles sobre este refuerzo extra

10 de junio 2026 · 08:41hs
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El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia.

El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia.

Con la llegada de junio, son muchas las expectativas de los trabajadores por el pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo. El beneficio representa un ingreso extra clave para millones de trabajadores registrados, jubilados y pensionados, ya que se suma al salario habitual y ayuda a reforzar el poder adquisitivo en medio de la inflación y la suba de precios.

Con la proximidad del cobro, crecen las consultas sobre la fecha límite de pago, quiénes acceden al beneficio y cómo calcular el monto que corresponde en cada caso. El pago genera consultas sobre la fecha de cobro, quiénes acceden al beneficio y cómo se calcula el monto que corresponde en cada caso.

El Sueldo Anual Complementario está establecido por ley y consiste en un salario extra que se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. El monto equivale al 50% del mejor sueldo mensual recibido durante cada semestre. Para acceder al beneficio, el trabajador debe estar registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Quiénes cobran el aguinaldo

El aguinaldo alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, empleados de la administración pública y personal de empresas del Estado. También lo cobran jubilados y pensionados.

Además, el beneficio incluye a empleados con contratos fijos, temporales o por proyecto, siempre que hayan prestado servicios y percibido remuneración durante el semestre correspondiente.

Las vacaciones y las licencias con goce de sueldo también se consideran períodos trabajados para el cálculo del SAC. En cambio, quedan excluidos los trabajadores informales, monotributistas y personas sin aportes registrados.

>> Leer más: Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

Cuándo se paga el aguinaldo de junio

La primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la legislación contempla un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores.

Por ese motivo, algunas empresas podrán acreditar el pago hasta el lunes 6 de julio sin recibir sanciones inmediatas.

En el caso de jubilados y pensionados de Ansés, el aguinaldo se deposita junto con los haberes mensuales. El cronograma de pagos se extiende del 8 al 29 de junio y varía según la terminación del DNI y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

Cómo calcular el aguinaldo

Para calcular el medio aguinaldo se toma el salario más alto percibido entre enero y junio de 2026. Quienes trabajaron el semestre completo deben dividir el mejor sueldo mensual por dos. Por ejemplo, si el salario más alto fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

Cuando el trabajador no completó los seis meses, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado. En esos casos, la fórmula consiste en dividir el mejor salario por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados.

Si una persona tuvo un sueldo máximo de $100.000 y trabajó seis meses, cobrará $50.000 de aguinaldo. Si comenzó a trabajar en marzo, deberá calcular el proporcional sobre cuatro meses.

El cálculo del aguinaldo contempla horas extras, comisiones, premios y otros adicionales salariales. Por el contrario, las inasistencias injustificadas sin goce de sueldo reducen el monto final, ya que esos días no se consideran remunerados.

Durante la licencia por maternidad no se genera aguinaldo sobre el período cubierto por Ansés. Esto sucede porque la remuneración deja de estar a cargo del empleador y pasa a ser abonada por el Estado.

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