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Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

La senadora por General López, Leticia Di Gregorio aseguró que se están realizando los últimos trabajos para que las familias accedan al servicio de cloacas

28 de julio 2026 · 11:32hs
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La nueva red cloacal de Diego de Alvear comprende más de 17 kilómetros de cañerías

La nueva red cloacal de Diego de Alvear comprende más de 17 kilómetros de cañerías, 970 conexiones domiciliarias, dos estaciones elevadoras y una moderna planta de tratamiento.
Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

En una reunión de trabajo encabezada por la senadora provincial, Leticia Di Gregorio junto al presidente comunal de Diego de Alvear, Pablo Sosa; la subsecretaría de Agua y Saneamiento de Santa Fe, Vilma Olivieri; y al presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Crédito, Vivienda y Consumo (Copescrevi) de San Gregorio, Vicente Jorge Losada; se avanzó con los pormenores del inicio de las conexiones domicilarias de la red cloacal.

La instancia marcará el comienzo del funcionamiento efectivo del sistema y permitirá que las familias puedan acceder al servicio en sus hogares cuyo servicio estará a cargo de Copescrevi.

"Después de una obra histórica, llegó el momento más esperado: que los vecinos puedan empezar a conectarse a la red y contar con un servicio esencial que mejora su calidad de vida. Ese era el objetivo desde el primer día y hoy estamos cada vez más cerca de hacerlo realidad", expresó Di Gregorio.

Red cloacal lista

La obra de cloacas, impulsada por el gobierno provincial, demandó una inversión superior a 5.130 millones de pesos y ya se encuentra finalizada. El sistema comprende más de 17 kilómetros de cañerías, 970 conexiones domiciliarias, dos estaciones elevadoras y una moderna planta de tratamiento, infraestructura que permitirá dejar atrás la utilización de pozos negros domiciliarios.

La legisladora explicó que el inicio de las conexiones representa un paso fundamental para que la inversión se traduzca en un beneficio concreto para cada familia: "Las obras cobran verdadero sentido cuando llegan a la vida cotidiana de la gente. Cada conexión domiciliaria significa más salud, mejores condiciones sanitarias y una solución definitiva para un problema que los vecinos padecieron durante muchos años", sostuvo.

Importancia del servicio

Di Gregorio también remarcó la importancia de este avance en un contexto climático marcado por las abundantes precipitaciones, que provocan el rápido colapso de los pozos absorbentes debido al elevado nivel de las napas: "Sabemos las dificultades que generan las lluvias cuando las napas están altas. Por eso esta obra también representa tranquilidad para muchas familias, que dejarán de depender de sistemas individuales y contarán con un servicio moderno y seguro", afirmó.

Finalmente, la senadora agradeció el trabajo conjunto entre el gobierno de Santa Fe, las autoridades locales y Copescrevi para avanzar hacia la puesta en funcionamiento del sistema: "Quiero reconocer la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico de llevar adelante esta inversión histórica, y también el compromiso de las autoridades locales y de la cooperativa que administrará el servicio. Cuando cada institución hace su parte, las obras se transforman en soluciones concretas para los vecinos", concluyó.

>>Leer más: Alvear fortalece su infraestructura con obras para mejorar el tratamiento de efluentes y más aulas en escuelas

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