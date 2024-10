Presentan tres nuevos libros de Eduardo D'Anna en el Centro Cultural Contraviento

Desde 1972 hasta 1980 fue docente teatral, en una experiencia inaudita para los colegios medios de la época, en la Escuela Superior de Comercio de Rosario.

En 1985, la Municipalidad de Rosario publicó "Calendas Argentinas", descubriendo luego que su carta orgánica no le permitía comercializar la edición, la que se repartió en bibliotecas e instituciones culturales del país.

«El lagrimal» volvió a editarle en 1986, tras estrenarse en 1984 su pieza teatral "Morante, un espejo para la Revolución".

En 1992, se publicó "La máquina del tiempo" (Libros del Hibiscus, Rosario). "La Montañita" (Libros del Empedrado, 1994) recoge poemas escritos entre 1985 y 1991.

D’Anna integró también "Los mejores poemas de la poesía argentina" de J. C. Martini Real (Corregidor, Bs. As., 1974), "Antología de la poesía argentina" de R. G. Aguirre (Fausto, Bs. As. 1979), "El amor en la poesía argentina" de E. Romano (Andrómeda, Bs. As. 1976), y otras.

Poemas suyos han sido traducidos al alemán y al griego moderno.

D’Anna es asimismo traductor, habiéndose dedicado a la obra de W. B. Yeats y Manuel Bandeira.

Como crítico, se ha especializado en la literatura de su ciudad, preparando la hasta ahora única historia literaria de la misma ("La literatura de Rosario", Fundación Ross, Rosario, 3 v. 1990-91).

Fue colaborador de la revista «Poesía de Rosario» y columnista del suplemento literario del diario «La Capital».

En 1999, D’Anna publicó "Obra siguiente" (Libros del Hibiscus).

En el año 2001 se editó la novela "La jueza muerta" (Ediciones de la Flor, 221 p.) con una crítica muy elogiosa del escritor y humorista rosarino Roberto Fontanarrosa.