Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

El próximo sábado, a las 18, en el parque Nacional a la Bandera desfilarán los embajadores de la competencia. Actuarán Estelares, DJ Carrión, Sofi Gazzaniga y Bhavi

15 de septiembre 2025 · 05:05hs
Los Juegos Odesur 2026 se presentarán oficialmente con un festival en el parque Nacional a la Bandera.

Los Juegos Odesur 2026 se presentarán oficialmente con un festival en el parque Nacional a la Bandera.

Con un gran festival en el parque Nacional a la Bandera, la provincia iniciará la cuenta regresiva para los Juegos Odesur 2026. Rosario será una de las tres sedes de las competencias que se realizarán del 12 al 26 de septiembre del año próximo y donde se espera recibir a más de 4 mil atletas

En coincidencia con el cierre de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y la entrega de premios que se realizó este domingo en el parque de la Independencia, el gobierno provincial anunció el lanzamiento de los Juegos Odesur 2026 con una gran fiesta en el parque Nacional a la Bandera que se realizará el sábado próximo.

Por el escenario montado en el parque de la costanera central desfilarán los deportistas embajadores de los juegos y, demás, habrá música y sorpresas. El evento contará con la presencia del grupo Estelares y habrá una fiesta Bresh. También estarán DJ Carrion, Sofi Gazzaniga y Bhavi.

La fiesta será el puntapié inicial para el encuentro deportivo, a un año para el inicio de los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La celebración dará inicio a las 18 con la presentación del DJ Carrion y la cantante Sofi Gazzaniga. Luego, a las 19.30 se realizará el acto oficial, del que participarán los embajadores deportivos de los Juegos: Paula Pareto, Cecilia Carranza, Leonardo Senatore, Ayelén Stepnik y Guillermo Coria, entre otros deportistas y exdeportistas consagrados.

Finalmente, entre las 20 y las 23.50 habrá sorpresas y la presentación de la banda Estelares, del cantante Bhavi, y la Fiesta Bresh

Se espera que la asistencia al festival sea multitudinaria, contando también que se realiza en la jornada previa al inicio de la primavera y en un espacio público muy concurrido tanto por rosarinos como por turistas.

>>Leer más: Todas las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Odesur 2026 -que se realizarán del 12 al 26 de septiembre- recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

En Rosario, el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Sólo en la ciudad de Rosario, las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas en construcción son el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD.

>>Leer más: Los juegos Odesur 2026 le dejarán a Rosario obras millonarias en infraestructura

En tanto, otro de los estadios de los juegos se construirá en la capital provincial: obra que se sumará al Centro de Tiro Deportivo, en Recreo; el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Area Deportiva Parque Regional, en Rafaela.

Además, tanto en Rosario como en las ciudades de Santa Fe y Rafaela se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

Durante los 15 días de competencia se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores en los diferentes escenarios de las tres ciudades; que más de 1.500.000 personas participen de los Fan Fest; y otros 2 millones de espectadores en las transmisiones de TV y streaming.

Los Juegos Suramericanos son el máximo evento que realiza la Odesur, entidad que agrupa a los comités olímpicos de toda la región. La última edición se desarrolló en 2022 en Asunción (Paraguay).

Rosario, la sede que tendrá la mayor cantidad de deportes, se transforma así en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana, luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

Como sede de la competencia, la provincia busca no solo estar a la altura de un evento internacional de máxima exigencia, sino también fortalecer la infraestructura deportiva de la provincia con una mirada de futuro.

