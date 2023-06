Clara García: "Perotti invirtió apenas 4 de cada 10 pesos que tenía para destinar a seguridad" La diputada provincial señaló que los $12 mil millones que la provincia se jacta de haber invertido desde 2020 "se ejecutaron sobre el final del gobierno". 7 de junio 2023 · 19:04hs

La diputada provincial Clara García aseguró que la gestión de Omar Perotti apenas ejecutó el 42% de los recursos presupuestados para capital en el área seguridad, una de las más críticas de los últimos años en Santa Fe. "El gobierno destaca que desde 2020 a la fecha invirtió 12 mil millones de pesos en equipamiento para seguridad. Lo que no dice el gobernador es que ese monto representa apenas poco más del 40% de lo que tenía disponible para invertir, que eran casi 27 mil millones de pesos. Intenta disimular lo que no hizo en estos tres años”, apuntó la legisladora, acompañada por sus pares Joaquín Blanco y Lionella Cattalini; y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione.

"Ante el diagnóstico de la grave situación de la inseguridad, la solución era invertir todos los recursos disponibles para el área, no solamente 4 de cada 10; hoy vemos lo que eso significa: no hay patrulleros suficientes, no hay equipos de comunicación, no hay armamento, no hay chalecos antibalas. Ni hablar de una planificación o una política de seguridad", enumeró.

Además, marcó que los 12 mil millones de pesos en cuestión "se ejecutaron prácticamente sobre el final del gobierno, es decir, que durante los primeros dos años se perdió mucho tiempo, permitiendo que el delito creciera y se consolidara. Invirtieron poco y tarde, y eso se refleja en todos los índices, haciendo que Rosario atraviese los años más sangrientos de su historia".

Según los datos presentados por la legisladora, el presupuesto de seguridad para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 alcanza los 26.580 millones de pesos. El monto ejecutado en igual período se ubicó en 11.231 millones de pesos, el 42% del total. En tanto, quedaron sin invertir 15.349 millones de pesos, el 58% restante.