Tenembaum vs "la mentira disfrazada"

Terminada la lectura del excelente editorial de opinión de Ernesto Tenembaum sobre “el memorandum con Irán, Nisman y Cristina”, me quedó flotando la sensación de que no podría ser más preciso un artículo “que pretendiera ser creíble y casi imposible de cuestionar”. No es necesario gastar los dineros que, evidentemente invirtió Netflix para lograr una visión desapasionada de lo sucedido a raíz del pacto y de la denuncia del fiscal. Es más, diría que el encuadre y la manera de desarrollar el tema como lo hace Tenembaum resulta “inapelable”. Nadie, ni el más acérrimo defensor de CFK podrá cuestionarlo ya que es la misma Cristina quien lo reconoce (en Sinceramente) como un error o un exceso de voluntarismo aquella firma que en un futuro la tendrá sentada ante un tribunal debiendo dar explicaciones sobre “ese error”, que fue premeditado, ya que para lograr que el Congreso lo convirtiera en ley se utilizaron todo tipo de estrategias (desde hacer renunciar a los cargos que ya desempeñaban los legisladores que habían renunciado a sus bancas para ejercer como funcionarios en sus provincias, para de este modo alcanzar el quórum necesario y votar la ley que avalara la firma del Pacto). Esta joyita que aconsejo mantener debidamente guardada, debería ser expuesta durante la realización del juicio oral, si es que se llega al mismo algún día, ya que lleva más de un año paralizado por un “tira y afloje presupuestario” entre el Tribunal oral 8 y los fondos requeridos ante la Scjn (no vale ahondar sobre el funcionamiento de la Justicia). Sólo me queda la felicitación al periodista que en palabras logró cerrar todos los caminos de fuga posibles hacia donde se dirigen aquellos con intenciones de embarrar la cancha y dilatar la verdad.

Juan José de Guzmán