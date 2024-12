Rosario, el santuario de Lionel Messi

El solo hecho de mencionar la palabra Lionel Messi resuena con una mezcla de orgullo y admiración por los diversos rincones del corazón de Rosario. La Pulga fue catapultado a la fama jugando a la pelota. Divirtiéndose. Los flashes y las grandes marquesinas de Europa y del resto de los continentes no pudieron vulnerar el vínculo inquebrantable con el pago que lo vio nacer y dibujar sus primeras diabluras.

No en vano es el rosarino más famoso de la modernidad y el mayor influencer de la ciudad a nivel global. Está considerado un fenómeno deportivo, turístico, cultural y social. Es materia de estudio, pero la ciencia jamás podrá predecir qué hará cuando tiene la bocha bajo la suela.

Leo es generador de contenidos por naturaleza. Puede estar jugando en cualquier parte. Eso sí, siempre se hace un espacio en su agenda para venir a recargar energía en la ciudad de origen.

Llega y es como que convierte automáticamente a estos lares en su refugio y nutritiva fuente de inspiración. Tal es así que las calles de su barrio La Bajada son el escenario vital para los momentos trascendentes en su vida personal y profesional.

Rosario, su lugar en el mundo

Su foja deportiva indica que en lo que va de su carrera, Leo se las ingenia para regresar a su ciudad. En su etapa de Barcelona optó por recuperarse de una seria lesión en 2008 en esta latitud. Es cierto que el mundo del fútbol lo abraza siempre. Como también que su corazón siempre late más fuerte cuando está por acá.

De chico no vaciló cuando pudo ir a alentar a Newell's desde las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa. La Pulga siempre pasó desapercibido porque aún la fama no lo había envuelto. Otro punto a destacar es que su ciudad también tuvo grandes gestos hacia su figura brindándole el título de ciudadano ilustre y embajador, un honor que resonó en el Palacio de los Leones en 2011, donde la entonces intendenta Mónica Fein lo alabó por su compromiso con su tierra natal.

>> Leer más: La Bajada, el barrio donde Messi aprendió a mamar el fútbol

“Siempre será mi ciudad”, expresa Messi cada vez que puede o aspiran a mudarlo de lugar para disfrutar. Está clarísimo que su vínculo con la tierra que lo vio nacer no es meramente simbólico. Todo lo contrario. Es una especie de lazo profundo que influye siempre tanto en su vida personal como en su carrera, y que además lo llevó a casarse en Rosario en una clara elección que refleja su deseo de mantener la esencia y raíces intactas.

69102250.jpg Pudo casarse en cualquier lugar del mundo, pero eligió Rosario.

>> Leer más: Javier Mascherano puso primera en Inter Miami y espera a Lionel Messi

La grandeza es lo de menos

Leo sabe lo que representa transitar por el camino plagado de espinas luciendo los colores patrios. No obstante, jamás claudicó. Terminó convirtiéndose en una leyenda, aunque debió transitar una senda no exenta de críticas. Una muestra fiel es lo que padeció en la Copa América 2011. El rosarino más famoso de la modernidad fue objeto de cobardes insultos en su propia patria. Sin embargo, tras cada tropiezo, el carácter de Messi lo llevó a no bajar la guardia y a seguir adelante. Su decisión de renunciar a la selección provocó controversia. Y fue el Patón Bauza quien lo convenció de regresar.

El destino, tan caprichoso como generoso si se quiere, lo recompensó luego de perder cuatro finales (tres Copas América y la del Mundial de Brasil 2014, ante Alemania por 1 a 0), con dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y el soñado Mundial de Qatar 2022. Hizo un pleno bárbaro.

Claro que el recorrido empilchando los colores albicelestes cobra aún más relevancia para un Messi que creció observando a otro jugador que parece haber llegado de otro planeta: Diego Maradona. Fue justo con el Diez que jugó por el momento el único partido oficial en Rosario: ante Brasil, el 5 de septiembre de 2009, por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010, en el Gigante de Arroyito.

También hay que destacar que participó de algunos encuentros informales en el Coloso Marcelo Bielsa. La última vez data de la fiesta de despedida de Maximiliano Rodríguez, en junio de 2023.

Un fenómeno multicultural

Está más que claro que el furor que Messi genera no se limita a su destreza técnica, sino que también se extiende a su impacto social y turístico en Rosario. Su enorme figura trascendió el ámbito del deporte, convirtiéndose en un ícono cultural.

Pero hay un dato nada menor: la “Messimanía” estalló con su victoria en el Mundial sub-20 de 2005. Ahí realmente marcó el comienzo de su consagración. En esa época, un joven Leo de muy pocas palabras hizo historia y, con el tiempo, se transformó en la representación del fútbol argentino en todo el mundo.

Por eso, recorrer Rosario (y hacerlo en el programa municipal “circuito Messi”) es encontrarse con un fenómeno que traspasa las generaciones y tiende puentes de ilusión. Es el claro representante más brillante que tiene esta ciudad. Un emblema que hizo de Rosario un nombre conocido a escala internacional.

61385202.jpg El purrete con la camiseta de Grandoli, donde empezó a romperla.

>> Leer más: Thiago Messi en Rosario: fútbol, empanadas y una tarde en el Coloso con amigos

La resultante es clara y precisa. El amor de Leo por su ciudad continúa siendo un faro de esperanza y orgullo interno. Su historia no solo se monta en la de un futbolista fantástico. También la de todo un hombre que lleva consigo la esencia de su infancia en las venas.

Se llama Lionel Andrés Messi. No necesita carta de presentación. Simplemente, es y siempre será el rosarino más ilustre. Un héroe sin capa que con cada regreso a su hogar, reafirma que su corazón pertenece a Rosario.