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Tormentas intensas en la región agrícola: registros de hasta 116 milímetros y ráfagas de 100 km/h

La tormenta de ayer dejó registros de hasta 116 milímetros y ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora en la región agrícola, con granizo y daños localizados.

Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista

4 de noviembre 2026 · 09:30hs
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El granizo golpeó a varias localidades del sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba durante la jornada del martes.

El granizo golpeó a varias localidades del sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba durante la jornada del martes.
Tormentas intensas en la región agrícola: registros de hasta 116 milímetros y ráfagas de 100 km/h

Las tormentas intensas que tuvieron lugar este martes dejaron importantes registros de lluvia, granizo y fuertes ráfagas en el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Los fenómenos tuvieron una distribución muy irregular, con precipitaciones torrenciales en períodos breves y episodios de viento y granizo que provocaron daños en distintas localidades.

En la localidad santafesina de Armstrong se reportó la caída de 28 milímetros de lluvia en menos de 15 minutos. Este volumen equivale a una intensidad de precipitación de 112 milímetros por hora, si se extrapola el registro de ese breve intervalo. La lluvia estuvo acompañada de granizo y fuertes ráfagas, provocando daños en sectores urbanos y rurales.

Es importante señalar que una precipitación de 28 milímetros puede parecer poco significativa cuando se observa únicamente el acumulado total. Sin embargo, cuando ese volumen cae en apenas unos minutos, la intensidad del fenómeno puede generar importantes dificultades de escurrimiento.

El sudeste cordobés también sufrió las consecuencias

En la provincia de Córdoba, el temporal tuvo manifestaciones importantes en distintas localidades del sudeste provincial.

Corral de Bustos registró un acumulado informado de 116 mm entre las primeras horas de la mañana y la tarde, con aproximadamente 76 mm concentrados en menos de dos horas.

En Justiniano Posse se reportaron ráfagas que alcanzaron los 101,4 kilómetros por hora, acompañadas por daños materiales, entre ellos afectaciones en techos.

Cruz Alta, próxima al límite con Santa Fe, también estuvo dentro del área de influencia afectada por la inestabilidad. Aunque todavía faltan registros locales confirmados que permitan establecer los acumulados de lluvia y las ráfagas máximas, su ubicación resulta relevante para reconstruir la evolución espacial de las tormentas. De hecho, este miércoles estaba prevista una gira agronómica organizada por el grupo Crea Sur de Santa Fe en dicha localidad, y fue cancelada debido a la cantidad de agua caída.

Granizo y daños en localidades cercanas de Santa Fe

Los efectos del temporal también se extendieron hacia distintas localidades santafesinas, entre ellas Bustinza, Serodino, Pueblo Andino y Timbúes, donde se reportaron episodios de granizo, con diferencias importantes en su intensidad y distribución.

En Serodino y Pueblo Andino se informaron daños asociados al temporal, incluyendo caída de árboles y postes e interrupciones del suministro eléctrico. En Oliveros se registraron aproximadamente 25 mm de precipitación y daños vinculados con las ráfagas.

En Lucio V. López, Salto Grande, Totoras y La Ribera también se observaron diferentes manifestaciones del sistema de tormentas. En Rosario, las precipitaciones alcanzaron los 21 mm, acompañadas por ráfagas y caída de árboles.

¿Qué ocurrió meteorológicamente?

Desde el punto de vista meteorológico, el episodio estuvo caracterizado por el desarrollo de convección profunda, capaz de producir precipitaciones torrenciales, granizo y ráfagas intensas.

Durante la primavera, el aumento de la temperatura y la disponibilidad de humedad, combinados con mecanismos de ascenso atmosférico y condiciones favorables de inestabilidad, pueden generar tormentas de rápido desarrollo y elevada intensidad.

Una de las particularidades de estos sistemas es su distribución irregular. Mientras una localidad puede recibir una granizada intensa, otra situada a pocos kilómetros puede experimentar principalmente lluvias abundantes o ráfagas fuertes.

Esto explica por qué los daños y los acumulados de precipitación pueden variar considerablemente dentro de una misma región.

El desafío de interpretar las tormentas en la región productiva

El episodio registrado entre Córdoba y Santa Fe deja una enseñanza importante: la severidad de una tormenta no depende exclusivamente de la cantidad total de lluvia.

La intensidad de la precipitación, el tamaño del granizo, la velocidad del viento y el tiempo durante el cual se desarrollan los fenómenos pueden determinar consecuencias muy diferentes.

Estos contrastes forman parte del comportamiento de la convección atmosférica y explican la importancia de interpretar las alertas meteorológicas como advertencias para áreas de riesgo, sin esperar que todas las localidades experimenten exactamente los mismos fenómenos.

En plena primavera, con los cultivos de gruesa avanzando en sus primeras etapas de desarrollo en la zona núcelo, el seguimiento de estos fenómenos resulta relevante para evaluar posibles afectaciones y anticipar escenarios.

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