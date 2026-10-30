El tiempo en Rosario: sábado con nubes antes de un nuevo alerta amarillo por tormentas

El pronóstico arranca con buenas condiciones para el fin de semana, pero irá desmejorando con el correr de las horas

Se espera que el tiempo esté mayormente nublado durante buena parte del sábado.

El fin de semana en Rosario tendrá condiciones variadas y el tiempo irá modificándose a medida que pasen las horas . Para este sábado se esperan algunas nubes y temperatura primaveral, pero desde la noche comenzará a desmejorar la situación para darle paso a un domingo marcado por un alerta amarillo por tormentas .

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado parcialmente nublado entre la mañana y la tarde , con una temperatura mínima de 12º y una máxima que trepará hasta los 28º. Las condiciones comenzarán a desmejorar hacia la noche , para cuando se esperan tormentas aisladas.

Para el domingo , el panorama será completamente diferente: el SMN anunció un alerta amarillo por tormentas que regirá para la madrugada y la noche de esa jornada .

Desde el SMN emitieron un informe en la antesala del fenómeno, en el que remarcaron que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, "algunas localmente fuertes" .

"Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", agregaron.

>> Leer más: Alertas, avisos a corto plazo y probabilidad de lluvias: cómo leer correctamente el pronóstico del SMN

Para el cierre del fin de semana, se espera una temperatura mínima 15º y una máxima de 24º.

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Desde el municipio rosarino recordaron que durante las tormentas se solicita no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Asimismo, sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415440147.

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección.

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Después de la lluvia

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, el municipio recomendó vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua. Y que es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, aunque en el caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.