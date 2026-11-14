Rosgan lanzó Roslot, una plataforma digital para comprar y vender hacienda para faena

El acuerdo entre Rosgan y la Cámara Argentina de Feedlot permitirá la compraventa online de hacienda para faena a partir de 2027. La plataforma busca generar transparencia en la formación de precios del sector

El Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan) y la Cámara Argentina de Feedlot firmaron este jueves un acuerdo para poner en marcha Roslot, una plataforma digital que permitirá comprar y vender hacienda con destino a faena de manera online. El convenio se anunció durante el cierre del 5º Congreso Federal Ganadero en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El convenio fue firmado por Raúl Milano, presidente de Rosgan, y Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, con el objetivo de avanzar en una herramienta que facilite las operaciones comerciales y contribuya a generar mayor transparencia en la formación de precios.

"Es la primera plataforma electrónica que va a aparecer en el país. Va a permitir la venta total de hacienda con destino a faena", explicó Milano, quien anticipó que el nuevo sistema comenzará a funcionar en 2027.

La iniciativa contempla la participación de los consignatarios que integran Rosgan y de todos los miembros de la Cámara Argentina de Feedlot. Milano explicó que tendrá un período inicial de seis meses sin costo para los usuarios y, posteriormente, se establecerá una tarifa que, según adelantó, será “muy accesible”.

Uno de los principales objetivos del proyecto es construir una referencia de precios para la hacienda de confinamiento destinada a faena, un segmento que, según Milano, todavía no cuenta con un indicador de estas características. “Firmamos el convenio y el año que viene la vamos a tener en marcha", destacó el presidente de Rosgan.

El anuncio marcó el cierre de una jornada que, bajo el lema "Quo vadis, ganadería", convocó a referentes de la producción, la industria, el comercio y la investigación para discutir hacia dónde debe avanzar la actividad ganadera.