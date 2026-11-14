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Primera C: Central Córdoba se juega el pasaje a las semifinales ante Cañuelas

El Charrúa necesita el triunfo para meterse entre los mejores cuatro del Reducido de la Primera C e ir en busca del segundo ascenso a Primera B

14 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Primera C.  El Charrúa viajó a Cañuelas en busca del pasaje a la próxima instancia del Reducido. En la ida igualó 1 a 1 en el Gabino Sosa.  

Primera C.  El Charrúa viajó a Cañuelas en busca del pasaje a la próxima instancia del Reducido. En la ida igualó 1 a 1 en el Gabino Sosa.   

Central Córdoba se juega una parada importante en el encuentro que disputará este sábado a las 15 ante Cañuelas, en busca de llegar a las semifinales del torneo Reducido de Primera C por el segundo ascenso que otorga la divisional para saltar a la Primera B Metropolitana.

En el partido de ida, el Matador de Tablada igualó 1-1 ante El Rojo en el Gabino Sosa. Y esta tarde, en el estadio Jorge Alfredo Arín, los dirigidos por Arnaldo Sialle intentarán dar un salto de calidad.

Con mentalidad ganadora

Con un semblante por las nubes y una mentalidad ganadora, el plantel charrúa está con todos los jugadores a disposición, a excepción de Benjamín Gallucci, quien fue intervenido quirúrgicamente por la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la pierna derecha. La operación al delantero fue un éxito y ahora buscará recuperarse rápidamente para volver a calzarse la camiseta del club.

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En cuanto a la formación, el técnico Arnaldo Sialle no dio indicios sobre los once que enfrentarán al Tambero con el arbitraje de Matías Ansede. En caso de otra igualdad, la serie se definirá con tiros desde el punto del penal. El ganador jugará una de las semifinales ante el vencedor de la llave entre Leones FC y Sportivo Barracas.

Historial entre ambos clubes

Cañuelas y Central Córdoba se enfrentaron en 16 oportunidades, con siete triunfos para el Rojo, cinco para el Matador y cuatro empates. En la presente temporada se cruzaron en tres ocasiones, dos por la fase regular con sendos empates (1-1) y (0-0). Y por el Reducido el último cruce, el 7 de noviembre en el estadio Gabino Sosa, donde terminaron.

Matías Giroldi, palabra autorizada

En la previa del enfrentamiento ante Cañuelas y tras renovar su contrato por otra temporada, Matías Giroldi apuesta a ganador. “Será un partido difícil y determinante para los dos planteles. Nosotros estamos enfocados desde que arrancó el Reducido ya que nuestro objetivo es el ascenso. Estamos muy bien, tenemos un plantel con hambre de gloria. Vamos a hacer todo lo posible para dejar bien parado al Charrúa y pasar de fase”, dijo el experimentado arquero, quien junto a Joaquín Messi estamparon la firma para jugar otra temporada la entidad de la zona sur.

Posibles formaciones

Cañuelas iría con Estefano Francesconi; Mateo Coyette, Tobías Ybarra, Hernán Ortiz y Agustín Coali; Renzo Di Mario, Alexis Quagliano, Diego Aguirre y Facundo Cipresso; Thiago González Roca y Javier Arias. DT: Bautista Pelorosso.

Por su parte, el Matador dispondría del mismo once que igualó en la ida en Barrio Tablada: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Facundo Galli y Luca Pasinato; Marcos Córdoba, Nery Domínguez; Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Aaron Quijano y Diego Barrrionuevo.

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Central Córdoba y Cañuelas igualaron 1 a 1 en el partido de ida por los cuartos de final de la Primera C y jugarán la revancha el 14 de noviembre en la localidad bonaerense.

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